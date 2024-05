Delta Plus : fort recul de ses ventes trimestrielles

(AOF) - Les ventes de Delta Plus, entreprise présente sur le marché des équipements de protection individuelle (E.P.I.) ont diminué de 10,7% (-11,4 millions d'euros) au premier trimestre 2024 et atteignent 95,9 millions d'euros. En ajustant le chiffre d'affaires de 2023 pour tenir compte d'une réduction de -2,3 millions d'Euros liée à des activités en Argentine, détaillée plus loin, la baisse des ventes se limite à 8,7%, soit -9,1 millions d'euros pour la même période.

Comme anticipé, le groupe a entamé l'année 2024 sur une contraction de son activité, conjonction de plusieurs facteurs : un effet de base défavorable par rapport à un premier trimestre 2023 qui avait été marqué par une forte croissance (+10,6% à périmètre et taux de change constants) ; un effet de change négatif, dans la continuité des derniers mois de 2023. Il s'élève à -7 millions d'euros au premier trimestre, soit un impact de -6,5% sur la variation du chiffre d'affaires.

Il est à noter le poids important de la dépréciation du peso argentin par rapport à l'euro, qui contribue à elle seule à un effet de change négatif de -5,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.

Le groupe, qui a enregistré en 2023 un niveau record de chiffre d'affaires à 420,6 millions d'euros, confirme pour 2024 un objectif d'une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, malgré un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain, et d'un effet de base défavorable au premier semestre, comme l'indiquent les chiffres du premier trimestre.

