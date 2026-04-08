Delta freine ses projets de croissance alors que la flambée des prix du carburant modifie l'économie des compagnies aériennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Delta réduit la croissance de ses capacités et refuse d'actualiser ses perspectives pour l'année entière

* Le directeur général Ed Bastian estime que la flambée des prix du carburant accélérera la restructuration du secteur

* Delta vise à récupérer 40 à 50 % des coûts de carburant au deuxième trimestre

(Reprise du début de l'article, ajout de commentaires à l'issue de la conférence téléphonique sur les résultats et actualisation du cours de l'action) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Delta Air Lines DAL.N a annulé mercredi toute croissance de capacité prévue pour le trimestre en cours et a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street, avertissant que la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre en Iran ajouterait plus de 2 milliards de dollars à ses coûts au cours du trimestre de juin.

Le transporteur basé à Atlanta a également indiqué qu'il s'abstenait pour l'instant de donner des perspectives actualisées pour l'ensemble de l'année, le directeur général Ed Bastian ayant déclaré que l'incertitude quant à la durée de la flambée des prix du carburant rendait une telle démarche "imprudente".

Le conflit au Moyen-Orient a bouleversé les hypothèses de coûts de l'industrie aérienne mondiale, les fluctuations extrêmes des prix du kérosène obligeant les transporteurs à réduire leurs plans de croissance et à revoir leurs prévisions.

Le prix du kérosène était de 4,81 dollars le gallon mardi, contre environ 2,50 dollars juste avant les premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran en février, selon l'association professionnelle Airlines for America. Delta a déclaré qu'elle s'attendait à payer environ 4,30 dollars le gallon au cours du trimestre de juin.

Mardi en fin de journée, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, ce qui a entraîné une hausse des actions des compagnies aériennes et une chute du prix du pétrole en dessous de 100 dollars le baril.

Les actions de Delta étaient en hausse de 6 % à la mi-journée. Southwest Airlines LUV.N , American Airlines

AAL.O , United Airlines UAL.O et Alaska Airlines ALK.N étaient en hausse de 7 à 11 %.

"Nous nous sommes réveillés ce matin avec des hypothèses très différentes de celles que nous avions au moment de nous coucher", a déclaré M. Bastian aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Delta.

Il a toutefois ajouté que la compagnie s'attendait à ce que les prix du pétrole restent "plus élevés pendant plus longtemps" que ce qui avait été prévu précédemment, ce qui rend l'allègement à court terme incertain. D'autres dirigeants de compagnies aériennes ont également déclaré qu'ils n'entrevoyaient pas de soulagement immédiat.

Le carburant représente généralement environ un quart des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, ce qui les expose particulièrement lorsque les prix augmentent plus rapidement que les tarifs, qui sont souvent fixés des semaines ou des mois à l'avance.

La rapidité de l'actuelle flambée des prix marque le premier grand test de résistance du secteur après la pandémie , gonflant les coûts et testant le montant que les compagnies aériennes peuvent répercuter sur les voyageurs.

M. Bastian a déclaré que cela accélérerait les changements structurels dans l'ensemble du secteur.

"Cela va séparer les gagnants et forcer les acteurs les plus faibles à prendre des mesures significatives pour s'améliorer, sinon quelque chose d'autre se produira", a-t-il déclaré.

LES TRANSPORTEURS RÉDUISENT LES LIAISONS À FAIBLE MARGE

Delta a indiqué qu'elle réduirait sa capacité d'environ 3,5 points de pourcentage par rapport à son plan initial, notant que ses perspectives de croissance ont désormais un "biais à la baisse" jusqu'à ce que les prix du carburant s'améliorent. Les réductions de capacité concerneront principalement les vols à faible marge, tels que les vols de nuit et certains services de milieu de semaine.

D'autres transporteurs ont également commencé à réduire leurs horaires , en particulier sur les itinéraires à faible marge et les voyages moins urgents, afin d'économiser du carburant et de protéger leurs marges. Depuis le 13 mars, les compagnies aériennes américaines ont réduit de plus d'un demi-point de pourcentage la croissance prévue de leur capacité intérieure.

Jusqu'à présent, les compagnies aériennes ont compté sur une demande toujours forte pour récupérer une partie de la facture de carburant plus élevée par le biais d'augmentations de tarifs, de frais de bagages et d'autres frais accessoires.

M. Bastian a déclaré que Delta entendait récupérer entre 40 % et 50 % de la hausse des coûts du carburant au cours du deuxième trimestre. La compagnie aérienne a également annoncé mardi son intention d'augmenter les frais de bagages enregistrés pour les nouvelles réservations, à l'instar de United Airlines UAL.O et JetBlue Airways JBLU.O .

M. Bastian a indiqué que les frais plus élevés pourraient être maintenus. "À ce niveau de carburant, il est difficile de qualifier quoi que ce soit de temporaire", a-t-il déclaré.

Il a minimisé les inquiétudes selon lesquelles les tarifs et les frais plus élevés pourraient peser sur la demande, affirmant que les ventes de billets ont augmenté à un rythme à deux chiffres d'une année sur l'autre au cours du mois dernier, avec un élan qui se poursuit au deuxième trimestre.

Les voyageurs à hauts revenus restent résistants et Delta n'a pas encore constaté d'impact sur la demande, a-t-il ajouté.

Contrairement à ses principaux rivaux, Delta dispose d'un tampon sous la forme d'une raffinerie appartenant à une filiale en Pennsylvanie. Elle s'attend à un bénéfice de 300 millions de dollars provenant de la raffinerie au deuxième trimestre, contre environ 60 millions de dollars au trimestre de mars.

Delta prévoit un bénéfice ajusté de 1,00 à 1,50 dollar par action pour le trimestre de juin. Le point médian de la prévision, 1,25 $ par action, est inférieur aux 1,41 $ attendus en moyenne par les analystes, selon LSEG.

Pour le trimestre de mars, la compagnie aérienne a déclaré un bénéfice ajusté de 64 cents par action, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 57 cents.

En janvier, elle prévoyait un bénéfice ajusté de 6,50 à 7,50 dollars par action pour l'ensemble de l'année. Les analystes s'attendent désormais à un bénéfice de 5,40 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.