Delta et Aeromexico remportent leur bataille judiciaire aux États-Unis pour conserver leur coentreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Delta, Aeromexico et de l’USDOT aux paragraphes 7 à 9)

* La cour d’appel estime que l’USDOT a agi de manière arbitraire et capricieuse en cherchant à mettre fin à la coentreprise

* La décision visait une coentreprise vieille de près de dix ans portant sur les horaires, les tarifs et les capacités des vols entre les États-Unis et le Mexique

* L'USDOT indique qu'il examinera toutes les voies de recours juridiques disponibles à la suite de cette décision

par David Shepardson

Une cour d’appel américaine a annulé jeudi l’arrêté de septembre 2025 de l’administration Trump qui visait à contraindre Delta Air Lines DAL.N et Aeromexico AERO.MX à mettre fin à une coentreprise.

Les compagnies aériennes avaient intenté une action en justice l’année dernière pour bloquer le décret du ministère américain des Transports visant à abroger cette coentreprise vieille de près de dix ans, qui permet aux transporteurs de coordonner les horaires, la tarification et les capacités sur les vols entre les États-Unis et le Mexique. Ce décret s’inscrivait dans le cadre de plusieurs mesures prises par les États-Unis à l’encontre du secteur aérien mexicain pour des raisons de concurrence.

Un tribunal avait suspendu cette décision l'année dernière dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire.

La Cour d'appel du 11e circuit des États-Unis a déclaré que le ministère américain des Transports (USDOT) « n'avait pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il avait mené, dans cette affaire, une analyse de marché bien plus limitée que ce qu'il avait toujours fait par le passé, ni pourquoi il avait imposé une condition d'agrément de la coentreprise qu'il n'avait pas exigée pour des coentreprises similaires qu'il avait approuvées au Japon ».

L’année dernière, les ministères de la Justice et des Transports avaient qualifié cette coentreprise de « collusion légalisée » contrôlant « près de 60 % des opérations de la quatrième plus grande plaque tournante internationale vers et depuis les États-Unis », en référence aux vols à destination et en provenance de Mexico.

Delta, qui détient une participation de 20 % dans Aeromexico, a également fait valoir que l’administration du président Donald Trump avait soumis cette coentreprise à des critères plus stricts que d’autres coentreprises, notamment celle entre United Airlines UAL.O et la compagnie japonaise ANA 9202.T . Delta et Aeromexico ont salué la décision de justice. Delta a déclaré que la coentreprise avait « offert un choix plus large, des voyages plus fluides et une meilleure connectivité aux consommateurs, tout en soutenant l’emploi et la croissance économique aux États-Unis ».

Aeromexico a quant à elle déclaré que cette décision permettait aux compagnies aériennes « de continuer à offrir une meilleure connectivité, un réseau plus étendu, des options de service plus pratiques et une concurrence accrue ».

Le ministère américain des Transports (USDOT) a indiqué qu’il examinerait toutes les options juridiques disponibles et « continuera à collaborer avec le gouvernement mexicain pour s’assurer qu’il respecte ses obligations et traite tous les transporteurs américains de manière équitable. Nous sommes encouragés par les récentes discussions avec le gouvernement mexicain et attendons avec impatience que le Mexique se conforme pleinement à l’accord ».

Le tribunal a estimé que, dans la mesure où l’USDOT n’avait pas traité de manière identique des cas similaires en appliquant des critères d’agrément différents à Delta et aux candidats à la coentreprise américano-japonaise, son action était « arbitraire et capricieuse ».

Dans le cadre de mesures distinctes prises l’année dernière, l’USDOT avait révoqué l’autorisation de 13 liaisons exploitées par des transporteurs mexicains à destination des États-Unis et annulé tous les vols mixtes passagers-fret assurés par des compagnies aériennes mexicaines vers les États-Unis au départ de l’aéroport international Felipe Ángeles de Mexico.