Delta et Aeromexico demandent à un tribunal de bloquer l'ordonnance de Trump imposant la fin de la JV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta déclare avoir dû annuler deux vols et pourrait devoir en annuler d'autres en raison de l'ordonnance de l'USDOT

Aeromexico et Delta demandent au tribunal de rendre une ordonnance suspendant la directive de l'USDOT d'ici le 14 novembre

Les deux compagnies aériennes affirment qu'elles s'exposent à des coûts substantiels si elles doivent dénouer JV d'ici le 1er janvier

par David Shepardson

Delta Air Lines DAL.N et Aeromexico ont demandé vendredi à une cour d'appel américaine de suspendre une ordonnance de l'administration Trump les obligeant à mettre fin à une coentreprise qui permet aux transporteurs de coordonner la programmation, la tarification et la capacité des vols entre les États-Unis et le Mexique.

Aeromexico a déclaré à la Cour d'appel du 11e circuit qu'elle devrait faire face à des coûts substantiels qu'elle ne pourrait pas récupérer même si un tribunal confirmait ultérieurement l'accord.

En septembre, le ministère américain des transports a ordonné qu'il soit mis fin à cette coentreprise vieille de près de neuf ans au plus tard le 1er janvier, dans le cadre de plusieurs mesures visant l'aviation mexicaine, en invoquant des problèmes de concurrence.

Delta a déclaré qu'elle serait également confrontée à des pertes sans une décision de justice retardant l'obligation dans l'attente d'un jugement.

La compagnie aérienne a déclaré que ses opérations de vol "subiront de graves perturbations", qualifiant l'action de l'USDOT de "manuel arbitraire et capricieux" et irréaliste, s'appuyant sur un "raisonnement non étayé, non pertinent et spéculatif".

Le transporteur basé à Atlanta a déjà annulé deux vols américains vers le Mexique en conséquence et "pourrait devoir annuler d'autres vols transfrontaliers pour l'été prochain".

Delta a également fait valoir que l'USDOT appliquait à sa coentreprise des normes plus strictes qu'à d'autres coentreprises, notamment United Airlines UAL.O et ANA

L'USDOT, qui a rejeté vendredi la demande des compagnies aériennes de retarder l'ordonnance, n'a pas fait de commentaires.

Aeromexico a déclaré que l'ordonnance l'obligeait à "réorienter et d'embaucher du nouveau personnel, d'établir une nouvelle présence de la marque aux États-Unis, de séparer ses plates-formes de technologie de l'information pour la tarification et les ventes aux États-Unis de celles de Delta".

En août, l'USDOT a déclaré qu'il fallait mettre fin à la coentreprise en raison des "effets anticoncurrentiels permanents sur les marchés entre les États-Unis et Mexico, qui confèrent un avantage déloyal à Delta et à Aeromexico".

Les transporteurs représentent environ 60 % des vols de passagers entre l'aéroport de Mexico et les États-Unis. L'aéroport est la quatrième porte d'entrée internationale pour les États-Unis.

Aeromexico et Delta ont déclaré détenir 20 % des sièges sur le marché américano-mexicain, contre 21 % pour American Airlines

AAL.O , ce qui prouve que le marché est très concurrentiel.

L'USDOT, qui n'exige pas de Delta qu'elle vende sa participation de 20 % dans Aeromexico, a déclaré que les problèmes probables de l'entreprise comprennent des tarifs plus élevés sur certains marchés, une capacité réduite et des difficultés pour les transporteurs américains en raison de l'intervention du gouvernement.

Delta affirme que jusqu'à 800 millions de dollars d'avantages annuels pour les consommateurs pourraient s'évaporer, que deux douzaines de liaisons pourraient être annulées et que des avions plus petits pourraient remplacer les avions existants si la coentreprise disparaissait.