Delta commande 31 Airbus pour moderniser sa flotte long-courrier

par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi l'achat de 31 gros porteurs Airbus AIR.PA dans le cadre d'un plan à long terme visant à moderniser sa flotte internationale et à soutenir sa croissance future en se concentrant sur la demande des voyageurs d'affaires et à haut revenu.

La commande comprend 16 A330-900 et 15 A350-900, dont les livraisons débuteront en 2029.

Delta a déclaré que l'accord combinait une nouvelle commande avec la conversion de 10 options précédemment détenues en achats fermes, et qu'il comprenait également des options pour 20 avions à fuselage large supplémentaires.

Cette décision intervient alors que les compagnies aériennes américaines s'efforcent de renouveler leur flotte de long-courriers et de répondre à la demande croissante de voyages internationaux haut de gamme. Delta s'est tournée vers des appareils plus récents et plus économes en carburant afin de réduire la consommation de carburant et de remplacer progressivement les anciens Boeing 767 et les Airbus A330 de première génération, après le retrait de sa flotte de 777.

La commande d'Airbus fait suite à la récente décision de Delta d'ajouter 30 Boeing BA.N 787-10 Dreamliners à sa flotte long-courrier, qu'elle prévoit de déployer principalement sur les liaisons transatlantiques et sud-américaines.

La compagnie aérienne a indiqué que les nouveaux Airbus seront utilisés sur les vols moyen et long-courriers, tels que les services récemment lancés ou annoncés vers Taipei, Melbourne, Hong Kong et Riyadh, et qu'ils seront configurés avec davantage de sièges haut de gamme, qui contribuent de plus en plus aux bénéfices.

Ed Bastian, directeur général de Delta, a déclaré ce mois-ci que la quasi-totalité de l'augmentation du nombre de sièges prévue par le transporteur concernait les cabines haut de gamme, l'expansion de la cabine principale étant limitée, et que les nouveaux appareils étaient équipés en conséquence.

Avec le dernier achat, Delta a déclaré que sa flotte d'A330-900 passera à 55 appareils et que sa flotte d'A350 atteindra 79 appareils, dont 20 des plus grands A350-1000 qui devraient commencer à arriver début 2027.