Delta Airlines: dividende accru, objectifs annuels rétablis information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 13:24









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Delta Airlines fait part d'une augmentation d'un quart de son dividende trimestriel, qui prendra effet à partir de son trimestre de septembre, ainsi que d'un rétablissement de ses objectifs annuels.



Le transporteur aérien basé à Atlanta indique ainsi viser, pour l'exercice en cours, un BPA de 5,25 à 6,25 dollars et un free cash-flow de trois à quatre milliards de dollars, conformément à ses objectifs de FCF à long terme.



Sur son trimestre de juin, Delta Airlines a engrangé un BPA non GAAP de 2,10 dollars avec une marge opérationnelle ajustée de 13,2% pour des revenus en croissance de 1% à 15,5 milliards de dollars, un record pour cette période de l'année.



'Au cours du trimestre, les dynamiques de demande se sont stabilisées aux mêmes niveaux qu'il y a un an, et nous avons continué de voir de la résilience dans nos flux de revenus divers à marge élevée', précise la compagnie.





