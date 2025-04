Delta Airlines: BPA en hausse de 2% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre de son premier trimestre 2025, en données ajustées, un BPA en progression de 2% à 0,46 dollar et une marge opérationnelle en repli de 0,5 point à 4,6%, pour des revenus d'exploitation accrus de 3,3% à 13 milliards de dollars.



Pour rappel, le transporteur aérien basé à Atlanta affirmait, le mois dernier, tabler sur un BPA entre 30 et 50 cents, une marge opérationnelle de 4 à 5% et une croissance totale de ses revenus de 3 à 4%, à la suite d'un avertissement sur résultats.



Pour le trimestre en cours, Delta anticipe un BPA entre 1,70 et 2,30 dollars, une marge opérationnelle de 11 à 14% et une évolution des revenus totaux entre -2% et +2%. Compte tenu de l'incertitude actuelle, il se refuse à réaffirmer des objectifs annuels.



'Etant donnés notre position de force, notre penchant pour l'action et la baisse des prix du carburant, Delta reste bien positionné pour générer une rentabilité et un flux de trésorerie disponible solides pour l'année', déclare néanmoins son CEO Ed Bastian.





Valeurs associées DELTA AIR LINES 35,930 USD NYSE 0,00%