Delta Airlines: avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Delta Airlines est attendu en nette baisse à Wall Street ce mardi, au lendemain d'un avertissement lancé par la compagnie d'Atlanta sur ses résultats, en amont de la JP Morgan Industrials Conference prévue ce jour.



Pour le trimestre en cours, le transporteur aérien anticipe désormais une croissance totale de ses revenus de 3 à 4% en comparaison annuelle, alors qu'il indiquait tabler sur une progression de 7 à 9% lors de sa dernière publication trimestrielle, le 10 janvier.



En termes de rentabilité, Delta Airlines n'attend plus qu'une marge opérationnelle de 4 à 5%, au lieu de 6 à 8% en fourchette-cible initiale, ainsi qu'un BPA entre 30 et 50 cents, à comparer à entre 70 cents et un dollar tout rond il y a deux mois.



'Les perspectives ont été impactées par la diminution récente de la confiance des ménages et des entreprises, causée par l'incertitude macroéconomique accrue et affaiblissant la demande intérieure', explique le groupe.





Valeurs associées DELTA AIR LINES 50,32 USD NYSE 0,00%