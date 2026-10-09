Delta Air revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices, la hausse de 6 milliards de dollars des coûts de carburant l'emportant sur la hausse des recettes liées aux billets d'avion

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* Delta revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels alors que la facture de carburant augmente de 6 milliards de dollars

* Les fortes hausses des tarifs mettent à l'épreuve la capacité des voyageurs à payer davantage

* La raffinerie devrait générer 700 millions de dollars de bénéfices, amortissant ainsi l'impact de la hausse des coûts de carburant

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 4 et 5)

par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a revu à la baisse vendredi ses prévisions de bénéfices annuels de près d’un quart,la flambée des coûts du carburant – qui devrait alourdir sa facture de 6 milliards de dollars en 2026 – ayant eu raison de la demande résiliente en matière de voyages et de la hausse des prix des billets.

Son action a chuté de 3,5 % en pré-ouverture après que la compagnie aérienne a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la première fois cette année et relevé de 2 milliards de dollars son estimation de la hausse des coûts de carburant, la guerre en Iran ayant entraîné une forte flambée des prix du kérosène à l’échelle mondiale. La fin de la guerre n’étant pas en vue, les transporteurs sont confrontés à leur pire crise depuis la pandémie.

Cette révision à la baisse met en évidence un défi croissant pour le secteur: les passagers accepteront-ils de nouvelles hausses de tarifs si les prix du carburant restent élevés? Les compagnies aériennes ont déjà considérablement augmenté leurs tarifs cette année, et les analystes préviennent que de nouvelles hausses pourraient mettre à l'épreuve la volonté des voyageurs de continuer à dépenser.

Delta, première grande compagnie aérienne mondiale à publier ses résultats du troisième trimestre, a indiqué que ses dépenses de carburant pour la période avaient augmenté de 62 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,1 milliards de dollars, dépassant de plus de 500 millions de dollars ses prévisions de juillet.

"Tout cela est dû au carburant", a déclaré Erik Snell, directeur financier de Delta, aux journalistes qui lui demandaient ce qui avait motivé la révision à la baisse des prévisions, en évoquant la hausse des prix

du pétrole brut que du kérosène raffiné depuis l’été.

Delta table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,10 et 5,60 dollars par action, contre une fourchette de 6,50 à 7,50 dollars prévue en juillet. Le nouveau point médian de 5,35 dollars est inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établit à 5,46 dollars, selon LSEG. La compagnie prévoit un bénéfice avant impôts ajusté de 4,5 milliards de dollars pour 2026.

Le bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 1,72 dollar par action, a manqué de peu l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 1,76 dollar, selon LSEG. Sa marge d'exploitation ajustée est passée de 11,1 % à 9,4 %.

Ses concurrents United Airlines UAL.O , American Airlines

AAL.O et Southwest Airlines LUV.N doivent publier leurs résultats plus tard ce mois-ci. Le directeur général du groupe Ryanair RYA.I , Michael O’Leary, a averti jeudi que les compagnies aériennes européennes pourraient devoir faire face à plus d’une année supplémentaire de coûts de carburant élevés en raison de la guerre.

HAUSSE DES TARIFS

Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant pour leurs vols réguliers au cours des huit premiers mois de 2026, soit près de 13,2 milliards de dollars de plus que l’année précédente, malgré une consommation de carburant légèrement inférieure, selon le Bureau des statistiques des transports.

La forte demande et la croissance limitée du nombre de sièges ont permis aux transporteurs de répercuter la hausse des coûts de carburant sur les passagers. Les tarifs des compagnies aériennes américaines ont augmenté en moyenne d’environ 25 % par rapport à l’année précédente au cours des cinq mois allant jusqu’en août, selon l’indice des prix à la consommation du Bureau des statistiques du travail.

Alors que les prix du carburant restent élevés et que la croissance prévue des capacités du secteur devrait s’accélérer au quatrième trimestre par rapport au troisième, les analystes observent si les transporteurs, dont Delta, pourront encore augmenter leurs tarifs sans décourager les voyageurs.

Les analystes de la Deutsche Bank s’attendent à ce que le secteur récupère une part moindre de la hausse des coûts de carburant grâce à des mesures visant à augmenter les recettes au quatrième trimestre, la récupération totale n’étant pas prévue avant début 2027.

Delta a indiqué que la demande restait forte. Avec près de 60 % des réservations déjà effectuées pour le quatrième trimestre, la compagnie s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 20 % par rapport à l'année dernière, a déclaré M. Snell.

La compagnie prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,15 et 1,65 dollar au quatrième trimestre, la valeur médiane de 1,40 dollar correspondant globalement à l’estimation moyenne des analystes de 1,39 dollar, selon LSEG.

L'AVANTAGE DE LA RAFFINERIE

Delta dispose d’un avantage par rapport aux autres grandes compagnies aériennes américaines: elle possède une raffinerie , près de Philadelphie, qui, selon M. Snell, devrait générer 700 millions de dollars de bénéfices cette année.

"Nous disposons d’une raffinerie qui nous offre une compensation, une compensation partielle des prix du carburant, ce dont personne d’autre ne bénéficie", a-t-il déclaré.

Acquise en 2012, la raffinerie de Monroe transforme le pétrole brut en kérosène et en d’autres produits. Delta continue de payer le prix du marché pour le carburant destiné à ses opérations aériennes, mais conserve les bénéfices issus du raffinage au sein de l’entreprise.

Cela s’avère utile lorsque l’écart entre les prix du pétrole brut et ceux des carburants raffinés se creuse, ce qui augmente les coûts pour les compagnies aériennes s’approvisionnant auprès de fournisseurs externes. Cette protection varie toutefois en fonction des marges de raffinage, et la raffinerie peut enregistrer des pertes lorsque ces marges s’amenuisent.

La raffinerie ne peut toutefois amortir que partiellement l’impact de la hausse des prix du carburant. Même avec un bénéfice prévu de 40 cents par gallon issu de la raffinerie, Delta s’attend à ce que son coût du carburant passe de 3,61 dollars au troisième trimestre à 4,25 dollars au quatrième trimestre.

M. Snell a déclaré que les coûts de carburant devraient rester élevés pendant un certain temps.

"À terme, le prix du carburant baissera. Mais nous ne savons pas exactement quand", a-t-il ajouté.