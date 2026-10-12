Delta Air Lines reporte à 2027 la mise en service de la liaison Atlanta-Riyad

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Delta Air Lines DAL.N a annoncé lundi qu'elle repoussait au mois de mars 2027 le lancement de sa liaison directe Atlanta-Riyad, en raison des tensions géopolitiques actuelles.