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Delta Air Lines reporte à 2027 la mise en service de la liaison Atlanta-Riyad
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 16:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a annoncé lundi qu'elle repoussait au mois de mars 2027 le lancement de sa liaison directe Atlanta-Riyad, en raison des tensions géopolitiques actuelles.

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