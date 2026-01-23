Delta Air Lines exhorte les voyageurs à reprogrammer leurs vols, la tempête hivernale menaçant les vols du week-end

(Ajout d'une déclaration d'American Airlines au paragraphe 6)

Delta Air Lines DAL.N a exhorté vendredi les passagers voyageant ce week-end à reprogrammer leurs vols, alors qu'une importante tempête hivernale menace de perturber les opérations et d'entraîner des annulations massives.

La tempête perturbe le transport aérien aux Etats-Unis, incitant les compagnies aériennes à annuler des vols, à annoncer des retards et à émettre des dispenses de voyage alors que la glace, la neige et les vents violents balaient les principaux hubs et aéroports régionaux du sud, de l'est et du centre des Etats-Unis.

La compagnie aérienne a déclaré que les clients devaient s'attendre à des annulations de vols dans les vallées de l'Ohio et du Tennessee, notamment à Nashville et à Raleigh-Durham, car la tempête menace de perturber les voyages du week-end.

Delta Air Lines a annulé des vols dans plusieurs aéroports de cinq États jeudi, avertissant que la lenteur des opérations pourrait entraîner davantage de retards et d'annulations, et compliquer la reprogrammation pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'hiver.

Environ deux tiers des 815 vols prévus au départ de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth samedi ont été annulés, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium.

Par ailleurs, American Airlines AAL.O a déclaré qu'elle ajouterait plus de 3 200 sièges supplémentaires au départ et à destination de son hub de Dallas-Fort Worth de vendredi à dimanche.

Le National Weather Service a averti qu'un mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige pourrait rendre les déplacements dangereux et causer des pannes d'électricité et des dommages aux arbres dans le sud-est, avec des chutes de neige plus importantes attendues plus au nord à mesure que la tempête se déplace vers le pays.

Les compagnies aériennes ont exhorté les passagers à suivre de près l'état de leur vol et à utiliser les applications mobiles ou les sites web des compagnies aériennes pour obtenir les options de reprogrammation les plus rapides au fur et à mesure que la tempête avance. Les voyageurs ont déjà commencé à modifier leurs plans en prévision des perturbations croissantes.