Delta Air Lines conseille vivement aux voyageurs de reprogrammer leurs vols alors que la tempête hivernale Fern menace les vols du week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a demandé vendredi aux passagers voyageant ce week-end de reprogrammer leurs vols alors que la tempête hivernale Fern menace de perturber les opérations et d'entraîner des annulations massives.