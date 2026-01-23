Delta Air Lines conseille vivement aux voyageurs de reprogrammer leurs vols alors que la tempête hivernale Fern menace les vols du week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Delta Air Lines DAL.N a demandé vendredi aux passagers voyageant ce week-end de reprogrammer leurs vols alors que la tempête hivernale Fern menace de perturber les opérations et d'entraîner des annulations massives.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer