Delta Air Lines conseille vivement aux voyageurs de faire une nouvelle réservation alors que la tempête hivernale Fern menace les vols du week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 5 pour indiquer les vols prévus au départ de Dallas-Fort Worth samedi, et non vendredi)

Delta Air Lines DAL.N a demandé vendredi aux passagers voyageant ce week-end de reprogrammer leurs vols alors que la tempête hivernale Fern menace de perturber les opérations et d'entraîner de nombreuses annulations.

La tempête hivernale Fern perturbe le transport aérien aux États-Unis, incitant les compagnies aériennes à annuler des vols, à annoncer des retards et à émettre des dispenses de voyage alors que le verglas, la neige et les vents violents balaient les principaux hubs et aéroports régionaux du sud, de l'est et du centre des États-Unis.

La compagnie aérienne a déclaré que les clients devaient s'attendre à des annulations de vols dans les vallées de l'Ohio et du Tennessee, notamment à Nashville et à Raleigh-Durham, car la tempête menace de perturber les voyages du week-end.

Delta Air Lines a annulé des vols dans plusieurs aéroports de cinq États jeudi, avertissant que la lenteur des opérations pourrait entraîner davantage de retards et d'annulations, et compliquer le rebooking pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'hiver.

Environ deux tiers des 815 vols prévus au départ de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth samedi ont été annulés, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium.

Les compagnies aériennes ont invité les passagers à suivre de près l'état de leur vol et à utiliser les applications mobiles ou les sites web des compagnies pour bénéficier des options de rebooking les plus rapides au fur et à mesure que la tempête avance. Les voyageurs ont déjà commencé à modifier leurs plans en prévision des perturbations croissantes.