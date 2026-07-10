Delta Air Lines affiche des perspectives positives, malgré la baisse des coûts du carburant

par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a réaffirmé vendredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a présenté des perspectives pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, affichant ainsi sa confiance dans la pérennité des récentes hausses tarifaires, malgré un recul des prix du carburant par rapport aux sommets atteints en 2026.

Les perspectives de la première grande compagnie aérienne américaine donnent un premier aperçu de la capacité de tout le secteur à maintenir les augmentations des tarifs mises en place lors de la crise des prix du carburant au printemps, alors que les coûts se modèrent.

Erik Snell, directeur financier de Delta Air Lines, a déclaré que l'entreprise avait récupéré environ 60% de la hausse des coûts de carburant au deuxième trimestre, plus rapidement que par le passé, et qu'elle s'attendait à en récupérer davantage au troisième.

Les prix fixés par les compagnies aériennes ont reculé par rapport à leur pic, mais les investisseurs du secteur surveillent si la baisse des coûts va stimuler les bénéfices ou si celles-ci vont réintroduire trop de capacité après l’été et affaiblir ainsi la politique tarifaire.

Delta Air Lines prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars (5,69 euros et 6,56 euros) par action, réaffirmant ainsi la fourchette initialement annoncée en janvier, après l’avoir omise de son communiqué d’avril sur le premier trimestre. Le point médian de 7 dollars est supérieur d’environ 17% aux 5,97 dollars par action attendus par les analystes interrogés par LSEG (London Stock Exchange Group).

Les actions de la compagnie aérienne reculaient de 1,5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 2,00 et 2,50 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,02 dollars. Elle table sur une marge d’exploitation comprise entre 11% et 13%, et une croissance de son chiffre d'affaires légèrement supérieur.

CHARGE TRIMESTRIELLE CARBURANT RECORD

La hausse des coûts du carburant a entraîné une baisse de 26% du bénéfice ajusté de Delta Air Lines au deuxième trimestre, à 1,56 dollar par action. Ce résultat a tout de même dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,48 dollar.

La compagnié aérienne a déclaré avoir absorbé la plus forte charge trimestrielle liée au carburant de son histoire, en hausse de 1,9 milliard de dollars par rapport à l’année précédente.

La facture de carburant de la société serait supérieure d’environ 4 milliards de dollars en 2026 par rapport à l’année dernière, selon Erik Snell. Pour le troisième trimestre, la compagnie table sur un prix du carburant d’environ 3,15 dollars le gallon.

Le prix au comptant du carburant aux États-Unis a grimpé à 3,18 dollars le gallon, repassant pour la première fois depuis la mi-juin au-dessus de la barre des 3 dollars, dans un contexte de reprise des tensions avec l’Iran. Les prix restent toutefois bien en deçà du pic atteint début avril, qui s’élevait à environ 4,88 dollars le gallon.

Selon les analystes, le véritable test pour les compagnies aériennes aura lieu après la fête du Travail en septembre, période où les voyages d’agrément connaissent généralement un ralentissement.

Ils soulignent que les plans de capacité pour le quatrième trimestre constituent toujours le principal risque pesant sur la vigueur actuelle des tarifs. Si le nombre de vols reprend trop brusquement, les transporteurs pourraient compromettre les gains tarifaires qu’ils ont obtenus pendant la crise du carburant.

(Rédigé par Rajesh Kumar Singh; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)