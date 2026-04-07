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Delta Air augmente les frais d'enregistrement des bagages en raison de la flambée des prix du kérosène
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi qu'elle augmenterait les frais pour les bagages enregistrés sur les lignes intérieures et certaines lignes internationales à courte distance, alors que les compagnies aériennes cherchent à compenser la flambée des coûts du kérosène liée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Il s'agit de la première augmentation des frais de bagages sur les vols intérieurs de Delta depuis deux ans et elle fait suite à des mesures similaires de la part de ses rivales United Airlines UAL.O et JetBlue Airways JBLU.O .

Les compagnies aériennes du monde entier sont aux prises avec la forte hausse des prix du carburant, qui a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation et une réduction des marges, après que les tensions au Moyen-Orient ont perturbé le détroit d'Ormuz, un corridor clé pour le transport du pétrole.

Le prix du kérosène, qui se situait en moyenne entre 85 et 90 dollars le baril avant les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran en février, a grimpé à environ 209 dollars le baril au niveau mondial, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Delta a indiqué que les frais pour le premier et le deuxième bagage enregistré pour les réservations effectuées à partir de mercredi augmenteront de 10 dollars chacun, tandis que le coût d'un troisième bagage enregistré augmentera de 50 dollars.

En conséquence, le prix du premier bagage enregistré passera à 45 dollars, celui du deuxième à 55 dollars et celui du troisième à 200 dollars.

Contrairement à certains de ses rivaux, Delta dispose d'un tampon sous la forme d'une raffinerie appartenant à une filiale en Pennsylvanie, d'une capacité d'environ 190 000 barils par jour, qui couvre près des trois quarts de ses besoins en carburant, bien qu'elle reste exposée aux hausses des prix du pétrole brut.

Les avantages liés aux bagages enregistrés dans le cadre des programmes de fidélisation de Delta, les tarifs préférentiels et les cartes de crédit cobrandées resteront inchangés.

Delta a également indiqué qu'il n'y aurait pas de modification des frais de bagages sur les liaisons internationales long-courriers.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
66,080 USD NYSE -1,02%
JETBLUE AIRWAYS
4,4150 USD NASDAQ -2,32%
UNITED AIRLINES
87,5450 USD NASDAQ -3,76%
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