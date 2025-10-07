Dell revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle à long terme en raison de la forte demande de serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails et d'informations générales dans l'ensemble du document)

Dell DELL.N a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices à long terme mardi, signalant une demande robuste pour ses serveurs qui alimentent les charges de travail d'intelligence artificielle.

Ses actions ont bondi de 7 % dans les échanges avant bourse après que la société a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires entre 7 % et 9 %, contre 3 % à 4 % précédemment.

Elle a également presque doublé ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice par action ajusté, qui devrait atteindre au moins 15 %, contre 8 % auparavant, en pariant sur la demande insatiable de puissance informatique nécessaire pour faire fonctionner des produits d'IA générative tels que ChatGPT.

"Les clients sont avides d'IA et des capacités de calcul, de stockage et de réseau que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle", a déclaré le directeur général Michael Dell dans un communiqué.

Dell, qui compte parmi ses clients xAI, la startup d'IA d'Elon Musk, et CoreWeave CRWV.O , a réitéré ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année. En août, il a relevé ses prévisions de livraisons de serveurs d'IA à 20 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

Un fort cycle de rafraîchissement des PC est attendu après que Microsoft MSFT.O a mis fin au support de Windows 10 la semaine prochaine, car les utilisateurs et les entreprises cherchent à maintenir la sécurité et l'accès aux dernières fonctionnalités, ce qui profite aux fabricants de PC tels que HP

HPQ.N et Dell.

Alors que l'explosion de la demande de serveurs d'IA a dopé le chiffre d'affaires de Dell, la concurrence et l'augmentation des coûts de production de ces produits ont pesé sur ses marges, suscitant l'inquiétude des investisseurs.