 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 983,01
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dell revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle à long terme en raison de la forte demande de serveurs d'IA
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails et d'informations générales dans l'ensemble du document)

Dell DELL.N a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices à long terme mardi, signalant une demande robuste pour ses serveurs qui alimentent les charges de travail d'intelligence artificielle.

Ses actions ont bondi de 7 % dans les échanges avant bourse après que la société a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires entre 7 % et 9 %, contre 3 % à 4 % précédemment.

Elle a également presque doublé ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice par action ajusté, qui devrait atteindre au moins 15 %, contre 8 % auparavant, en pariant sur la demande insatiable de puissance informatique nécessaire pour faire fonctionner des produits d'IA générative tels que ChatGPT.

"Les clients sont avides d'IA et des capacités de calcul, de stockage et de réseau que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle", a déclaré le directeur général Michael Dell dans un communiqué.

Dell, qui compte parmi ses clients xAI, la startup d'IA d'Elon Musk, et CoreWeave CRWV.O , a réitéré ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année. En août, il a relevé ses prévisions de livraisons de serveurs d'IA à 20 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

Un fort cycle de rafraîchissement des PC est attendu après que Microsoft MSFT.O a mis fin au support de Windows 10 la semaine prochaine, car les utilisateurs et les entreprises cherchent à maintenir la sécurité et l'accès aux dernières fonctionnalités, ce qui profite aux fabricants de PC tels que HP

HPQ.N et Dell.

Alors que l'explosion de la demande de serveurs d'IA a dopé le chiffre d'affaires de Dell, la concurrence et l'augmentation des coûts de production de ces produits ont pesé sur ses marges, suscitant l'inquiétude des investisseurs.

Valeurs associées

COREWEAVE
133,8500 USD NASDAQ 0,00%
DELL TECH RG-C
145,770 USD NYSE 0,00%
HP
26,605 USD NYSE 0,00%
MICROSOFT
528,5700 USD NASDAQ 0,00%
SUPER MICRO
54,6200 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank