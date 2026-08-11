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Dell : refuse de nouveau l'obstacle des 466 USD
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 15:43
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Dell rechute de -5,5% vers 432,5 USD : le titre refuse de nouveau l'obstacle des 466 USD des 1er et 2 juin, 14 et 15 juillet, puis des 4,5 et 10 août.

Le titre semble parti pour s'en retourner tester le support court terme des 369,6 USD des 10 juin, 17 et 29 juillet.

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DELL TECH RG-C
442,940 USD NYSE -3,25%
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