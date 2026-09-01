Dell recule à l'approche des résultats, les investisseurs étant attentifs à la demande en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action Dell DELL.N a reculé de 4,3 % mardi, à 436,60 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, l'attention se portant sur son activité de serveurs IA et ses perspectives

** Wall Street s'attend à ce que le fabricant de serveurs et d'ordinateurs annonce, pour le deuxième trimestre fiscal, un chiffre d'affaires en hausse de 51 % en glissement annuel à 44,9 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 4,91 dollars, contre 2,32 dollars il y a un an, selon LSEG

** Au trimestre dernier, la société a considérablement revu à la hausse ses prévisions annuelles, portée par la forte hausse de la demande pour ses serveurs d'IA

** Malgré ce recul, le titre a bondi de près de 250 % depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse d'environ 12 % de l'indice S&P 500 .SPX et celle d'environ 22 % du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT

** DELL se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 21, bien au-dessus de son ratio cours/bénéfice moyen sur cinq ans, qui est de 11

** 20 analystes sur 29 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 9 recommandent de "conserver"; le cours cible médian est de 500 dollars