Dell : la prévision de marge brute pour le nouvel exercice déçoit

(AOF) - Le groupe d'informatique Dell devrait ouvrir dans le rouge car il anticipe un repli de sa marge brute sur le nouvel exercice. Au quatrième trimestre, clos début janvier, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 27% à 1,53 milliard de dollars, soit 2,15 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,68 dollars, là où le marché ciblait XXX dollars. Les revenus ont augmenté de 7% à 24,90 milliards de dollars, ressortant légèrement au-dessus des attentes : 24,6 milliards de dollars.

Ils ont été soutenus par sa division ISG abritant l'activité de serveurs, dont le chiffre d'affaires a bondi de 22% à 11,4 milliards de dollars. Elle bénéficie du boom de l'intelligence artificielle, mais les investisseurs étaient plus optimistes, tablant sur 11,8 milliards de dollars.

Cette année, le groupe informatique anticipe des revenus situés entre 101,1 milliards de dollars et 105 milliards de dollars, soit une croissance 8% en moyenne et de 14% du bénéfice par action ajusté à 9,30 dollars. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement 103 milliards de dollars et 9,24 dollars.

"Compte tenu de la part plus importante de nos serveurs optimisés pour l'IA et de l'environnement concurrentiel actuel, nous nous attendons à ce que notre taux de marge brute diminue d'environ 100 points de base", a prévenu la directrice financière Yvonne McGill lors de la conférence téléphonique avec les analystes. Le taux de marge brute s'était élevé à 22,7% sur l'exercice précédent. Mercredi soir, la prévision de marge brute de Nvidia avait également déçu.

