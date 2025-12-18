Dell et HP chutent, les prévisions de Micron suscitant des craintes en matière de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N en baisse de 3,2% et celles de HP Inc HPQ.N en perte de 3,5% jeudi, ont manqué le rallye technologique déclenché par une prévision de bénéfices exceptionnellement favorable de Micron Technology MU.O .

** Alors que la forte demande en puces mémoire de MU liées à l'intelligence artificielle a dopé de nombreuses valeurs technologiques et contribué à faire progresser le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT de 1,5 %, la prévision a renforcé les inquiétudes existantes concernant la hausse des coûts et la pénurie de composants pour les fabricants d'ordinateurs et de serveurs. ** Enrique Lores, directeur général de HP, a prévenu le mois dernier que la hausse des prix des puces mémoire obligeait l'entreprise à réduire les configurations de mémoire dans les appareils qu'elle vend et à augmenter les prix de ses produits. ** Contrairement à HP et Dell, Seagate Technology STX.O et Western Digital WDC.O ont bondi de >6% après les résultats de MU, reflétant la forte demande de leurs dispositifs de stockage liée à l'IA.