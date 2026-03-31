Dell en baisse ; Truist Securities commence avec "hold" sur l'inflation du coût de la mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de serveurs optimisés pour l'IA Dell Technologies DELL.N chutent de 4,5 % à 157,30 $

** Truist Securities commence la couverture avec la note "hold", citant la prudence concernant l'exposition de l'entreprise à l'inflation du coût de la mémoire, la réduction des marges brutes au milieu d'un changement marqué du mix sous-jacent vers les serveurs AI

** La société de courtage fixe un objectif de 170 $ pour DELL, ce qui implique une hausse de 3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous sommes positifs sur l'échelle significative de DELL à travers les serveurs AI/traditionnels, le stockage et les PC, avec un carnet de commandes important dans les serveurs AI fournissant une meilleure visibilité sur les revenus" - courtage

** 20 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 168 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 31 % cette année