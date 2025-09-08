Dell chute ; Yvonne McGill, directrice financière, va démissionner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 septembre - ** Les actions de Dell DELL.N chutent de 1,7 % à 120,89 $ après la fermeture des marchés
** Yvonne McGill, directrice financière de DELL, démissionne à compter de mardi
** David Kennedy, vice-président senior des opérations commerciales mondiales, assurera la fonction de directrice financière par intérim
** DELL réaffirme ses prévisions pour le troisième trimestre et l'année entière
** L'action a augmenté de 6,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer