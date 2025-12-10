Delivery Hero va réévaluer son allocation de capital, le titre grimpe

L'action Delivery Hero DHER.DE grimpe en Bourse mercredi après l'annonce par l'entreprise dans une lettre aux actionnaires la veille qu'elle réexaminait ses mesures d'allocation de capital et évaluait ses options stratégiques.

A Francfort, vers 08h02 GMT, le titre bondit de 9,04% à 21,72 euros.

L'agence Bloomberg avait rapporté le mois dernier que la société allemande de livraison de repas subissait des pressions de la part de plusieurs actionnaires importants pour qu'elle procède à une révision stratégique.

"Cette lettre ouverte témoigne d'un sentiment d'urgence et d'un engagement sans précédent à répondre aux préoccupations des investisseurs, ce qui est clairement une évolution positive", déclarent les analystes de Stifel dans une note.

Ils soulignent cependant ne voir que deux solutions faciles : mettre fin à son activité en Asie du Sud-Est et vendre celle en Amérique latine.

Stifel estime que les perspectives à long terme de sa filiale Talabat et de la Corée sont incertaines en raison de la concurrence, qui limite toute cristallisation significative de la valeur des actifs ou tout potentiel de réévaluation.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Paolo Laudani, édité par Kate Entringer)