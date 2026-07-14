Delivery Hero confirme être en négociations avancées avec Uber concernant une éventuelle offre de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources et reformulations dans l'ensemble du texte)

Delivery Hero DHER.DE a déclaré mardi être en négociations avancées avec Uber Technologies UBER.N concernant une éventuelle offre de rachat, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans la presse selon lesquelles la société américaine de VTC et de livraison de repas serait en pourparlers avec le groupe allemand.

Ce communiqué fait suite à un article de Bloomberg News indiquant qu’Uber était en pourparlers avancés pour acquérir Delivery Hero et pourrait parvenir à un accord dès cette semaine.

Selon cet article, un accord valoriserait probablement Delivery Hero bien au-delà de son cours récent, qui s’établit à environ 36 euros par action. La société berlinoise a enregistré une hausse d’environ 62 % cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 11,2 milliards d’euros (12,8 milliards de dollars).

Delivery Hero a refusé de commenter les spéculations concernant le prix de l’offre, mais a précisé que toute offre potentielle serait adressée à l’ensemble des actionnaires. Uber n’a pas souhaité s’exprimer.

L'action Uber a reculé de près de 2%, tandis que celle de Delivery Hero a clôturé en hausse de 5,76% à 39,10 euros.

Ces discussions font suite à des mois de spéculations sur l’avenir de Delivery Hero, Uber ayant approché la société en mai avec une offre de 38 euros par action que les investisseurs ont jugée trop basse, selon des informations parues dans la presse .

L’acquisition de Delivery Hero permettrait d’étendre le réseau de livraison de repas Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais attirerait également l’attention des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement des zones d’activité des deux entreprises.

Le ralentissement de la croissance et la concurrence intense ont favorisé les opérations de consolidation dans le secteur, les entreprises cherchant à améliorer leurs marges. Uber s’est également diversifié au-delà de la VTC, en renforçant son activité de livraison de repas et en se développant dans l’épicerie, le voyage et le commerce de proximité, avec notamment une récente incursion dans la réservation d’hôtels.

Plus tôt cette année, Uber a annoncé l’extension de son activité de livraison de repas à sept nouveaux marchés européens, dont l’Autriche, le Danemark et la Norvège, et prévoit de générer 1 milliard de dollars supplémentaires de chiffre d’affaires brut au cours des trois prochaines années.

Fin mai, Reuters avait rapporté qu’Uber avait porté sa participation dans Delivery Hero de 25% à près de 37% en rachetant des actions à Aspex Management, un autre actionnaire.

(1 dollar = 0,8731 euro)