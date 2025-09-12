Delfingen, Virbac, VusionGroup...Les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bic

Bic a annoncé la cooptation, par le conseil d'administration, de trois nouveaux administrateurs sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Rob Versloot, le nouveau directeur général de la société va faire son entrée à la place de Gonzague Bich en tant qu'administrateur. Albert Baladi va remplacer Jake Schwartz qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Enfin, Geoffroy Bich va prendre la place de Timothée Bich qui également décidé de quitter ses fonctions.

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Gecina

Gecina a annoncé la nomination de Marie Caniac au poste de directrice exécutive bureaux, à compter du 12 novembre 2025. Elle succèdera à Valérie Britay, et rejoindra le comité exécutif du groupe immobilier. Marie Caniac cumule plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, en France et à l'international. Elle est actuellement chief operating officer chez Klépierre, qu'elle a rejoint en 2013. À ce poste, elle a orchestré les opérations à l'échelle européenne et accompagné la stratégie de performance durable du groupe.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

Virbac

Au premier semestre les résultats de Virbac ont été globalement en baisse. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'établir à 135 millions d'euros, contre 150,4 millions d'euros un an plus tôt. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d'affaires contre 21,4%, un an plus tôt. Parallèlement, le résultat net consolidé a, pour sa part, reculé de 13,3 %, à 82,2 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d'euros.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.