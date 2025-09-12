 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 836,00
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delfingen, Virbac, VusionGroup...Les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 12/09/2025 à 18:29

(AOF) - Bic

Bic a annoncé la cooptation, par le conseil d'administration, de trois nouveaux administrateurs sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Rob Versloot, le nouveau directeur général de la société va faire son entrée à la place de Gonzague Bich en tant qu'administrateur. Albert Baladi va remplacer Jake Schwartz qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Enfin, Geoffroy Bich va prendre la place de Timothée Bich qui également décidé de quitter ses fonctions.

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Gecina

Gecina a annoncé la nomination de Marie Caniac au poste de directrice exécutive bureaux, à compter du 12 novembre 2025. Elle succèdera à Valérie Britay, et rejoindra le comité exécutif du groupe immobilier. Marie Caniac cumule plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, en France et à l'international. Elle est actuellement chief operating officer chez Klépierre, qu'elle a rejoint en 2013. À ce poste, elle a orchestré les opérations à l'échelle européenne et accompagné la stratégie de performance durable du groupe.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

Virbac

Au premier semestre les résultats de Virbac ont été globalement en baisse. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'établir à 135 millions d'euros, contre 150,4 millions d'euros un an plus tôt. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d'affaires contre 21,4%, un an plus tôt. Parallèlement, le résultat net consolidé a, pour sa part, reculé de 13,3 %, à 82,2 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d'euros.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BIC
53,5000 EUR Euronext Paris +0,94%
DELFINGEN
28,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
115,8000 EUR Euronext Paris -0,17%
GECINA
84,4500 EUR Euronext Paris +0,18%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,6700 EUR Euronext Paris +3,43%
PRODWAYS
0,7000 EUR Euronext Paris +2,94%
STREAMWIDE
59,6000 EUR Euronext Paris -1,00%
VIRBAC
326,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
VUSIONGROUP
207,6000 EUR Euronext Paris -1,61%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/09/2025 à 18:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank