Delfingen: "Un trimestre en ligne"

Publication du chiffre d’affaires T1 2022



Delfingen publie un CA T1 2022 à 102,2 M€ (+1,9%), en ligne avec nos attentes, porté à la fois par la croissance organique (+0,6%) ainsi qu’un effet de change positif qui ont plus que compensé le changement de périmètre (-2,1%). Pour l’ensemble de l’exercice, Delfingen anticipe toujours une croissance supérieure de 2-3 points à celle du marché, cette dernière ayant été revue à la baisse par l’IHS (de +6% à +4%).



Perspectives



Dans un contexte géopolitique et économique encore difficile et toujours incertain, Delfingen reste très prudent quant à l’évolution de son niveau d’activité pour le reste de l’année. Son positionnement de leader sur le marché lui assure toutefois de continuer à surperformer la croissance du marché de 2 ou 3 points. Cette dernière, estimée régulièrement par S&P Global Mobility (ex IHS), a été revue à la baisse de 2 points (4% vs 6% précédemment). Nous modélisons par conséquent un CA annuel de l’ordre de 386,8 M€ (+6,5%) vs 394 M€ précédemment (+8,5%) pour des niveaux de marge similaires.



Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre objectif de cours à 65 € et réitérons notre recommandation à Achat.