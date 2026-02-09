DELFINGEN : Un chiffre d'affaires de 400,3 M EUR en 2025, conforme aux attentes du Groupe

ANTEUIL , le 9 février 2026 – Le Groupe Delfingen, un leader mondial de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie, publie le chiffre d'affaires de son exercice 2025.

En millions d'euros

non audités T4 12 mois 2024 2025 Δ Δ

TCC 2024 2025 Δ Δ

TCC Automobile 83,9 76,2 -9,1% -4,1% 356,4 333,4 -6,4% -4,1% Industrie 15,1 13,4 -11,3% -5,3% 67,4 66,8 -0,8% +1,8% Total 98,8 89,6 -9,4% -4,4% 423,7 400,3 -5,5% -3,1%

TCC = à taux de change constants

Gérald Streit, Président Directeur Général de Delfingen, déclare :

En dépit d'un environnement de marché toujours exigeant, marqué par des pressions sur les prix et un effet de change défavorable, le groupe a atteint les jalons qu'il s'était fixé pour l'exercice. Au-delà du niveau d'activité conforme à nos attentes, la performance réalisée en matière de rentabilité constitue un point de satisfaction majeur. Avec une marge opérationnelle courante attendue supérieure à 7%, Delfingen a montré sa capacité à exécuter sa stratégie avec rigueur. Cette performance reflète l'engagement et le professionnalisme de nos équipes et constitue un signal fort adressé à l'ensemble de nos partie prenantes – clients, partenaires, actionnaires – quant à la solidité de notre modèle, la pertinence de nos savoir-faire et notre capacité à créer durablement de la valeur. »

Au 4 ème trimestre 2025, dans un contexte économique global contrasté, Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 89,6 M€, en baisse de 9,4% intégrant un effet de change fortement défavorable de 5,0% lié à la parité €/$ sur le trimestre. A taux constants, le chiffre d'affaires du dernier trimestre ressort en baisse de 4,4%.

En cumul sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 400,3 M€ conformément aux attentes du Groupe pour l'exercice, en dépit d'un effet de change défavorable pesant sur les ventes du Groupe à hauteur de 10,2 M€. A taux constants et retraité de l'impact de l'arrêt des contrats FTT et volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026 le chiffre d'affaires 2025 aurait été comparable à celui de 2024.

Au cours de l'exercice 2025, les ventes du Groupe ont été portées par l'activité Textile en hausse de 7,3% avec une progression sur toutes les zones. Cette activité bénéficie de la relocalisation d'une partie de la production en Chine et en Inde au plus près des donneurs d'ordre, mise en œuvre dans le cadre du plan IMPULSE 2026. Représentant désormais 20 % des ventes du Groupe, cette activité confirme son statut de solide relais de croissance du Groupe.

Sur la Zone Amériques, le repli des ventes s'explique principalement par l'arrêt des contrats les moins contributifs sur l'activité FTT (-49% à période comparable) pour un montant de 12 M€.

A noter, sur l'exercice, la légère progression des ventes sur le marché Industriel à taux de change constants avant même la mise en œuvre de la stratégie permettant d'inscrire le Groupe dans un nouveau cycle de croissance qualitative au niveau opérationnel et financier.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

En millions d'euros

non audités T4 12 mois 2024 2025 Δ Δ

à TCC 2024 2025 Δ Δ

à TCC Europe – Afrique 48,6 45,4 -6,4% -5,5% 204,3 197,3 -3,4% -3,4% Amériques 35,6 29,6 -16,7% -8,4% 162,1 143,3 -11,6% -7,6% Asie 14,7 14,5 -2,0% +9,0% 57,4 59,7 +4,1% +10,1% Total 98,8 89,6 -9,4% -4,4% 423,7 400,3 -5,5% -3,1%

Confirmation de l'objectif de marge opérationnelle courante en 2025

Au regard d'une activité conforme à ses anticipations et d'une exécution rigoureuse du plan IMPULSE 2026, Delfingen réaffirme sa perspective d'une marge opérationnelle courante supérieure à 7% sur l'exercice 2025.

Cette progression de la rentabilité devrait s'accompagner d'une hausse de la génération de trésorerie et d'une réduction significative du levier d'endettement, renforçant ainsi la structure financière du Groupe.

Pour 2026, dans un contexte toujours aussi incertain, Delfingen anticipe une stabilité de son chiffre d'affaires à taux de change constant, privilégiant la valeur aux volumes et devant permettre une nouvelle amélioration de la rentabilité et une nouvelle réduction de l'endettement.

Par ailleurs, en 2026, Delfingen va poursuivre stratégie de renforcement de sa présence sur des marchés industriels à plus forte valeur ajoutée.

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



