Delfingen: "Superbe fin d'exercice"

Publication du chiffre d’affaires 2022



Delfingen publie un chiffre d’affaires annuel 2022 de 417,1 M€, faisant ressortir une croissance de +14,9%, dont +10,9% en organique. La société a fini l’année en trombe avec un T4 qui affiche une croissance de +23,6% pour un CA de 103,2 M€ (+19,2% pcc). La performance annuelle de Delfingen est d’excellente facture et dépasse la guidance fournie par la société, guidance qui avait pourtant été revue à la hausse à l’occasion du T3 (410-415 M€, +13%, impliquant un CA T4 en croissance d’environ +18%). Pour l’exercice 2023, le groupe table sur une nouvelle surperformance par rapport à la croissance attendue de la production automobile mondiale (+4%) et vise 450 M€ de CA (+8%).



Perspectives



Après un début d’année qui aura démarré timidement du fait des nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques (CA S1 +5,3% dont +3,2% pcc), la deuxième partie d’exercice de Delfingen a été extrêmement dynamique. Le groupe finit l’année en dépassant de 11bp le milieu de fourchette de sa dernière guidance de CA (410-415 M€) et affiche une croissance deux fois supérieure à celle de la production automobile mondiale 2022. Les gains de parts de marché devraient rester du même ordre sur l’exercice 2023: Delfingen table sur une progression de +8% de son CA, soit 450 M€, contre un marché attendu à +4%. Nous sommes déjà alignés avec le management et confirmons attendre 452,7 M€ (+8,5%) étant donné toutes les garanties qu’offrent le positionnement et le modèle du groupe.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 62,0 € et notre recommandation reste à l’Achat sur le titre.