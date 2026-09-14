DELFINGEN : Résultats semestriels 2026 : Marge opérationnelle courante de 9% et résultat net en hausse de +42%

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2026 : Marge opérationnelle courante de 9% et résultat net en hausse de +42%

Bonne résistance du chiffre d'affaires en baisse de 1,9% à taux de change constant et hors arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage décidé dans le cadre du plan IMPULSE 26

Résultat opérationnel courant en hausse de +7,0%, portant la marge opérationnelle courante à 9,0% du chiffre d'affaires (+1,3 point)

Résultat net part du Groupe en hausse de +42,2%

Endettement financier net de 96,8 M€ hors IFRS 16, représentant un levier d'endettement de 2,08x

Confirmation des objectifs IMPULSE 2026

ANTEUIL , le 14 septembre 2026 – Le Groupe Delfingen, un leader mondial de la protection des câblages pour l'industrie et l'automobile, publie ses résultats semestriels 2026.

Les comptes semestriels, qui ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 11 septembre 2026. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société.

En millions € S1 2025 S1 2026 VAR Chiffre d'affaires 215,2 197,2 -8,3% EBITDA 29,5 30,0 +1,4% En % du CA 13,7% 15,2% +1,5 pts Résultat opérationnel courant 16,6 17,8 +7,0% En % du CA 7,7% 9,0% +1,3 pt Produits et charges opérationnels non courants 0,5 0,4 n/a Résultat opérationnel 17,1 18,2 +6,3% Résultat financier (5,8) (3,2) +62,9% Impôts (3,1) (3,4) -10,5% RNPG 8,1 11,5 +42,2% En % du CA 3,8% 5,9% +2,1 pts

Gérald Streit, Président-directeur Général de Delfingen, déclare :

« Les résultats du premier semestre 2026 confirment la solidité de la transformation engagée par Delfingen. Dans un environnement exigeant, nous avons franchi une nouvelle étape en portant notre marge opérationnelle courante à 9,0%, tout en poursuivant notre désendettement. Cette performance valide les choix structurants réalisés ces deux dernières années et, surtout, la capacité de nos équipes à les exécuter avec constance et exigence. Je tiens à saluer leur engagement partout dans le monde.

Delfingen dispose aujourd'hui d'un modèle plus robuste, plus sélectif et plus diversifié. Nous sommes particulièrement bien positionnés pour capter les opportunités liées à l'accélération de l'électrification. Notre ambition est claire : poursuivre cette dynamique, accélérer sur les marchés et les géographies à plus forte valeur ajoutée et inscrire durablement Delfingen dans une trajectoire de croissance rentable. »

Bonne résistance de l'activité : -1,9% hors arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage décidé dans le cadre du plan IMPULSE 26

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 197,2 M€, en retrait de 8,3%, intégrant un effet de change défavorable de 3,9% lié à la parité €/$ sur la période. À taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 4,5%.

Retraité de l'impact de l'arrêt volontaire des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage de tubes techniques, décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026, le chiffre d'affaires affiche un recul limité de 1,9% ; illustrant la résistance du cœur d'activité du Groupe.

Le 2 ème trimestre a marqué une amélioration séquentielle sensible de l'activité avec une baisse de 2,6% en organique (-4,8% en publié), après un recul de 6,2% en organique au 1 er trimestre (-11,7% en publié). Cette évolution traduit à la fois une meilleure orientation de l'activité Automobile et l'accélération des Marchés Industriels

Sur le marché Automobile, l'activité confirme une inflexion plus favorable au 2 ème trimestre 2026 en baisse de 4,6% en organique (-6,9% en publié), après un recul plus marqué de 8,2% en organique au 1 er trimestre 2026.

Les marchés Industriels accélèrent au 2 ème trimestre 2026 avec une activité en croissance de +5,1% en organique (+3,6% en publié) à 21,9 M€, après une hausse de +2,2% en organique au 1 er trimestre 2026. Cette dynamique illustre l'avancement de la stratégie de diversification vers des marchés à plus forte valeur ajoutée, structurellement soutenus notamment par l'électrification.

Marge opérationnelle courante de 9% et résultat net en hausse de 42%

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, Delfingen poursuit l'amélioration de sa rentabilité, bénéficiant des effets des actions engagées dans le cadre d'IMPULSE 2026 : rationalisation des activités les moins contributives, amélioration du mix, discipline sur les coûts et gains d'efficience opérationnelle.

La marge brute s'établit à 113,7 M€, représentant environ 57,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de près de 3,4 points sur un an. Cette progression est enregistrée pour l'ensemble des marchés, des régions et des différentes familles de produits du Groupe.

L'EBITDA progresse de +1,4% à 30,0 M€, faisant ressortir une marge d'EBITDA de 15,2%, en progression de 1,5 point par rapport au 1 er semestre 2025.

Le résultat opérationnel courant progresse de +7,0% à 17,8 M€, portant la marge opérationnelle courante à 9,0%, contre 7,7% au 1 er semestre 2025, soit une progression de 1,3 point. Cette progression reflète notamment l'amélioration du mix d'activités, la poursuite des gains d'efficience opérationnelle et la maîtrise des charges.

Le résultat opérationnel atteint 18,2 M€, en hausse de +6,3%.

Après comptabilisation d'un résultat financier qui s'améliore sensiblement à -3,2 M€, contre -5,8 M€ au 1 er semestre 2025 et d'une charge d'impôt de 3,4 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à 11,5 M€, en progression de +42,2%, représentant une marge nette de 5,9%, en progression de 2,1 points par rapport au 1 er semestre 2025.

Génération de cash et poursuite du désendettement

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt est de 30,1 M€ soit 15,3 % du chiffre d'affaires.

Le free cash-flow s'élève à 4,1 M€ et le cash-flow net est de 1,1 M€, illustrant la capacité du Groupe à continuer à générer du cash dans un contexte de forte augmentation du BFR de 11,5 M€ par rapport au 1 er semestre 2025, liée d'une part à l'amélioration séquentielle de l'activité entre fin 2025 et le 2 ème trimestre 2026 et d'autre part à la volonté de sécuriser la supply-chain dans un contexte géopolitique en tension.

A périmètre constant et hors IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 96,8 M€, en diminution de 1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2025 et de 15,6 M€ par rapport au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2026, le leverage ratio (dette nette/EBITDA), hors IFRS 16 et instruments financiers dérivés, diminue ainsi, passant de 2,12x au 31 décembre 2025 à 2,08x au 30 juin 2026, déjà inférieur aux engagements du Groupe dans le cadre du plan IMPULSE 2026. Pour rappel, ce ratio était de 3,02x fin 2024, illustrant la capacité du Groupe à se désendetter rapidement, grâce à sa discipline financière. Le gearing (dette nette/capitaux propres), s'établit à 63,0 %, contre 67,2 % au 31 décembre 2025 et 79% au 30 juin 2025.

Le Groupe dispose au 30 juin 2026 d'une trésorerie brute de 23,6 M€ (25,2 M€ au 31 décembre 2025 et 20,5 M€ au 30 juin 2025).

Perspectives

Les résultats du premier semestre 2026 confirment l'excellente exécution du plan IMPULSE 2026, permettant à Delfingen d'aborder ses prochaines étapes sur des bases plus solides et de poursuivre une stratégie de croissance plus qualitative, privilégiant la valeur aux volumes.

Delfingen entend ainsi accélérer le développement de ses Marchés Industriels, poursuivre sa conquête commerciale dans les zones géographiques à fort potentiel et renforcer son positionnement sur les solutions à plus forte valeur ajoutée. Pour y parvenir, le Groupe bénéficiera de tendances structurelles favorables, avec l'accélération dans le monde de l'électrification et la complexification des architectures électriques. Il continuera de s'appuyer sur son organisation « local-to-local », qui lui permet de conjuguer proximité avec ses clients, compétitivité et résilience de sa chaîne d'approvisionnement.

Cette ambition sera poursuivie avec un niveau de vigilance élevé dans un environnement géopolitique et économique qui demeure incertain. La visibilité sur les marchés, notamment automobile, reste limitée et l'évolution des prix du pétrole et des matières premières constitue un point d'attention particulier pour le Groupe, en tant que transformateur de matières plastiques. Dans ce contexte, Delfingen maintiendra une discipline stricte dans l'allocation de ses ressources, avec pour priorité de préserver la qualité de ses marges, la génération de trésorerie et la solidité de sa structure financière.

Fort de l'avancement de son plan IMPULSE 2026 et des résultats enregistrés au premier semestre, Delfingen confirme ses objectifs pour l'exercice 2026 :

Stabilité du chiffre d'affaires à taux de change constant ;

Marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% ;

Levier d'endettement inférieur à 2,25x.

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (robotique, énergies, automobile…).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et décarbonation.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association Middlenext.



DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com



T. +33 (0)3 81 90 73 00

SEITOSEI.ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Relations investisseurs

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 07 30 93 72

SEITOSEI.ACTIFIN

Isabelle DRAY

Relations Presse

isabelle.dray@seitosei-actifin.com



T. +33 (0)6 85 36 85 11