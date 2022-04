Delfingen: "Résultats exemplaires dans un contexte compliqué"

Publication des résultats annuels 2021



Suite à la publication de son chiffre d’affaires 2021 à 363,0 M€ (+50,1% en consolidé, +11,5% en organique), Delfingen annonce des résultats très solides, supérieurs à nos attentes et à la dernière guidance donnée. Le ROC s’établit à 24,1 M€ pour une marge de 6,6% (vs 21,7 M€e, marge de 6,0%, en ligne avec la guidance) et le RN à 16,1 M€ (vs 13,1 M€e). Même si le contexte, aussi bien économique que géopolitique, invite à une certaine prudence sur le court-terme, ces résultats témoignent de l’exécution exemplaire d’un groupe qui a su préserver ses fondamentaux malgré un environnement de marché plus que morose. Exécution qui devrait permettre à Delfingen de reprendre sa bonne marche en avant une fois la situation normalisée.



Recommandation



Après l’intégration de nos nouvelles prévisions, nous revoyons notre objectif de cours à 65,0 € (vs 60,0 €). Notre recommandation reste à l’Achat. Le titre se valorise toujours, sur nos estimations, 0,5x le CA 2022e et 7,0x le ROC 2022e.