DELFINGEN : Résultats annuels 2025 : Marge opérationnelle courante de 7,5% et baisse de l'endettement

Communiqué de presse

Résultats annuels 2025 : marge opérationnelle courante de 7,5% et baisse de l'endettement

Hausse de +26,3% du résultat opérationnel courant, soit une marge opérationnelle courante de 7,5% du chiffre d'affaires

Génération d'un free cash-flow de 27,2 M€ (6,8% du chiffre d'affaires) et d'un cash-flow net de 18,3 M€ (4,6% du chiffre d'affaires)

Diminution de l'endettement financier net à 97,8 M€, représentant un gearing de 67% et un leverage de 2,12 (hors IFRS 16)

Nouvelles avancées significatives dans l'exécution du plan IMPULSE 2026

Proposition de versement d'un dividende de 1,73 € par action au titre de l'exercice 2025

ANTEUIL , le 30 mars 2026 – Le Groupe Delfingen, un leader mondial de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie, publie ses résultats annuels 2025.

Les comptes consolidés (hors notes annexes), arrêtés par le Conseil d'administration du 27 mars 2026, ont été audités et les rapports de certification sont en cours d'établissement.

En millions € - données auditées 2024 2025 VAR Chiffre d'affaires 423,7 400,3 -5,5% EBITDA 46,2 55,1 +19,4% En % du CA 10,9% 13,8% +2,9 pts Résultat opérationnel courant 23,8 30,0 +26,3% En % du CA 5,6% 7,5% +1,9 pt Produits et charges opérationnels non courants (7,6) (0,4) n/a Résultat opérationnel 16,2 29,6 +83,0% Résultat financier (9,4) (9,8) -4,8% Impôts (6,9) (7,0) -2,5% RNPG (0,1) 12,6 n/a En % du CA 0% 3,2% +3,2 pts

Gérald Streit, Président-directeur Général de Delfingen, déclare :

« L'exercice 2025 marque une étape importante dans l'exécution de notre plan Impulse 2026, avec des avancées très significatives sur l'ensemble de nos priorités stratégiques.

Dans un environnement exigeant, nous avons nettement amélioré notre objectif de marge opérationnelle courante, tout en renforçant la qualité de notre profil financier, avec une solide génération de cash et la poursuite de notre désendettement.

Ces performances nous permettent de proposer une augmentation du dividende au titre de l'exercice 2025, traduisant notre confiance dans les perspectives du Groupe.

Nous abordons l'année 2026 avec détermination, en poursuivant par ailleurs la transformation de Delfingen, afin de capter pleinement les opportunités liées aux évolutions du secteur automobile et d'accélérer notre développement sur des marchés plus diversifiés et créateurs de valeur. »

Un chiffre d'affaires de 400,3 M€ en 2025, conforme aux attentes du Groupe

Au 4 ème trimestre 2025, dans un contexte économique global contrasté, Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 89,6 M€, en baisse de 9,4% intégrant un effet de change fortement défavorable de 5,0% lié à la parité €/$ sur le trimestre. A taux constants, le chiffre d'affaires du dernier trimestre ressort en baisse de 4,4%.

En cumul sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 400,3 M€ conformément aux attentes du Groupe pour l'exercice, en dépit d'un effet de change défavorable pesant sur les ventes du Groupe à hauteur de 10,2 M€. A taux de change constants et retraité de l'impact de l'arrêt - volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026 - des contrats non contributifs d'assemblage de FTT, le chiffre d'affaires 2025 aurait été comparable à celui de 2024.

Au cours de l'exercice 2025, les ventes du Groupe ont été portées par l'activité Textile en hausse de 7,3% avec une progression sur toutes les zones. Cette activité bénéficie de la relocalisation d'une partie de la production en Chine au plus près des donneurs d'ordre, mise en œuvre dans le cadre du plan IMPULSE 2026. Représentant désormais 20% des ventes, cette activité confirme son statut de solide relais de croissance du Groupe dans un contexte d'électrification du marché de l'automobile.

La progression des ventes en Asie confirme la bonne dynamique du Groupe avec une croissance de 17% en Chine et 10% en Inde. Le poids de ces 2 pays dans le chiffre d'affaires du Groupe passe de 8% en 2024 à 9,2% en 2025.

Sur la Zone Amériques, le repli des ventes s'explique principalement par l'arrêt des contrats les moins contributifs sur l'activité d'assemblage de FTT (-49% à période comparable) pour un montant de 12 M€.

A noter, sur l'exercice, la progression des ventes sur le marché Industriel à taux de change constants. Delfingen confirme son ambition d'accélérer la diversification de ses ventes vers ce marché à fort potentiel de croissance.

Marge opérationnelle courante de 7,5%

En 2025, la marge brute s'améliore de 3,1 points, bénéficiant de l'impact favorable de l'évolution du prix d'achat des matières premières, de l'effet positif du mix produits (hausse des ventes textile, baisse des ventes FTT) et d'une amélioration de l'efficience industrielle.

La performance financière du Groupe bénéficie des avancées significatives qui ont été réalisées dans le cadre du plan IMPULSE 2026 et de la discipline financière stricte mise en place en matière de dépenses et d'allocation de ressources.

Ainsi, l'EBITDA est en hausse de +19,4% à 55,1 M€, représentant un taux de marge EBITDA de 13,8% du chiffre d'affaires, soit une forte progression de 2,9 points par rapport à 2024.

Le résultat opérationnel courant augmente de +26,3% à 30,0 M€, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 7,5%, en nette amélioration de 1,9 point par rapport à 2024.

Le résultat opérationnel s'élève à 29,6 M€, en hausse de +83%, contre 16,2 M€ en 2024 qui intégrait notamment une provision de 9 M€ liée au plan de restructuration de l'activité de tubes pour les transferts de fluides.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -9,8 M€ et d'une charge d'impôt de 7,0 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à 12,6 M€, représentant un taux de marge nette de 3,2%.

Forte génération de cash et poursuite soutenue du désendettement

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt est de 51,6 M€ soit 12,9% du chiffre d'affaires.

Le free cash-flow s'élève à 27,2 M€ (6,8% du chiffre d'affaires) en hausse de +83% par rapport à 2024 et le cash-flow net est de 18,3 M€ (4,6% du chiffre d'affaires), multiplié par 5,4 par rapport à 2024.

Le besoin en fonds de roulement a diminué de 2,9 M€ entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 démontrant une bonne maitrise du Groupe à l'égard de ses principaux équilibres financiers.

Conformément à ses engagements, l'endettement financier net s'est de nouveau réduit à 97,8 M€ au 31 décembre 2025 (contre 115,1 M€ à fin 2024), hors IFRS 16, faisant ressortir un leverage , (ratio d'endettement net / EBITDA) de 2,12x, contre 3,02x en 2024. Le gearing (endettement net / capitaux propres) s'élève à 67% contre 77% à fin décembre 2024.

Proposition d'un dividende de 1,73 € par action au titre de l'exercice 2025

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 5 juin 2026, le versement d'un dividende de 1,73 € par action au titre de l'exercice 2025, témoignant de la confiance du management dans les fondamentaux du Groupe.

Perspectives et priorités stratégiques

Dans un environnement automobile en mutation rapide, marqué par une stabilisation des volumes mais une transformation profonde des architectures électriques et électroniques (E/E) et des chaînes de valeur, Delfingen poursuit l'adaptation de son modèle afin de renforcer sa compétitivité et sa résilience.

Le Groupe s'appuie sur une organisation plus agile et décentralisée, ainsi que sur son excellence opérationnelle et une discipline financière stricte, afin d'absorber les effets de volume et d'améliorer durablement sa performance industrielle. Dans ce contexte, Delfingen intensifie également son approche « local-to-local », visant à rapprocher ses capacités d'ingénierie, de production et de commercialisation de ses marchés finaux.

L'année 2026 sera également marquée par l'accélération du repositionnement géographique du Groupe, avec un focus stratégique renforcé sur la Chine, désormais épicentre du marché automobile mondial tant en termes de production que d'innovation technologique. Delfingen y poursuit l'adaptation de son modèle aux standards locaux (« China speed, China tech, China cost »), tout en capitalisant sur la montée en puissance de ses relations avec les donneurs d'ordres chinois, OEM comme équipementiers, et sur le développement de son offre dédiée aux architectures électriques, notamment dans les solutions textiles.

Parallèlement, le Groupe entend tirer pleinement parti des grandes tendances structurelles du secteur, en particulier l'électrification des motorisations et le développement des Software-Defined Vehicles , en renforçant son positionnement sur des solutions à forte valeur ajoutée, notamment dans les environnements haut voltage.

Enfin, Delfingen poursuivra la diversification de son portefeuille d'activités, avec pour objectif d'accroître la part de ses revenus issus de marchés finaux hors automobile (robotique, ferroviaire, agriculture et énergie) qui représentent d'ores et déjà près de 20% des ventes. Pour cela Delfingen s'appuie sur l'expertise industrielle du Groupe, la richesse de son portefeuille de solutions et la solidité de sa structure financière.

Delfingen aborde l'avenir avec confiance dans ses fondamentaux tout en restant prudent compte tenu de l'évolution de l'environnement macroéconomique et géopolitique.

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

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