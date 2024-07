Delfingen : repli des revenus semestriels

(AOF) - Delfingen a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 224,7 millions d'euros, en baisse de 3,9%. Il a baissé de 5,6% en données comparables. Le spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie explique avoir été confronté à une base de comparaison défavorable et à un ralentissement, mais aussi à un retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux Etats-Unis et en Allemagne.

Bien que les ventes aient diminué au premier semestre, le groupe prévoit de " maintenir une rentabilité opérationnelle courante solide, bien qu'inférieure au premier semestre 2023, favorisant une génération positive de free cash-flow ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.