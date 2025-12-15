DELFINGEN : Réduction du capital social par annulation d'actions auto-détenues

Communiqué de presse

Réduction du capital social par annulation d'actions auto-détenues

ANTEUIL, le 15 décembre 2025

Le 5 décembre 2025, le Conseil d'administration, agissant sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2025, a décidé de réduire le capital social de DELFINGEN par voie d'annulation de 5 394 actions auto-détenues représentant environ 0,21 % du capital social.

La réduction du capital est effective le 15 décembre 2025.

Cette annulation entraîne une réduction de capital d'un montant de 8 306,76 €, portant ainsi le capital social de 4 012 365,28 € à 4 004 058,52 €, divisé en 2 600 038 actions de 1,54 euros de valeur nominale chacune.

À propos de DELFINGEN

À propos de Delfingen ( www.delfingengroup.com ) Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



