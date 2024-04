Delfingen : Léger beat sur le ROC 2023 – Focus sur le désendettement en 2024

Publication des résultats 2023

Après avoir publié un chiffre d’affaires annuel de 456,3 M€, faisant ressortir une croissance de +9,5%, dont +9,6% en organique, Delfingen communique de résultats de bonne facture. Le ROC du groupe s’établit à 28,1 M€, soit une marge de 6,2% (+120 bps YoY), légèrement au-dessus de la guidance révisée du groupe (6,0%) et de nos attentes. Autre point positif, le FCF atteint 23,4 M€ sur l’année (un peu moins de 50% de l’EBITDA). Pour 2024, dans un contexte où la production automobile devrait être flat, Delfingen s’attellera à renforcer ses positions sur ses différents marchés et à travailler sur son niveau d’endettement.

Perspectives

Dans un contexte où la production automobile 2024 ne devrait pas progresser, Delfingen n’annonce pas de guidance chiffrée. Le groupe entend cependant consolider ses positions sur la mobilité, poursuivre sa diversification vers l’industriel et surtout intensifier ses efforts en matière opérationnelle afin de se désendetter (via selon nous des gains de productivité, un léger effet mix sur l’industriel et la poursuite d’une gestion rigoureuse de BFR). Nous pensons qu’une décroissance organique sur la mobilité n’est pas à exclure et ajustons ainsi notre attente de CA 2024e à 467,2 M€ (hausse de +2,3%, principalement tirée par l’effet périmètre du M&A au T1 et une croissance organique positive sur l’industriel) pour un ROC de 29,4 M€ (marge de 6,3%, +10 bps). Nous modélisons un FCF 2024e de 11,7 M€ pour une dette nette de 138,7 M€ (gearing de 86%) et de 107,7 M€ ex IFRS 16 (gearing de 77,0%).

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et révisons notre objectif de cours à 58,00 € (vs 67,00 € précédemment).