DELFINGEN INDUSTRY : Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022

Chiffre d'affaires de 417,1 M€, en hausse de +15 %

Nette amélioration des résultats au S2 2022 (vs. S2 2021)

Proposition d'un dividende de 0,64€/ action

Perspectives 2023

Réaffirmation de l'objectif de chiffre d'affaires de 450 M€

Objectif de marge opérationnelle courante de 6%

Delfingen (Euronext Paris, ISIN code : FR0000054132), équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, publie ses résultats annuels 2022, marqués par une nette amélioration enregistrée au deuxième semestre.

1 er semestre 2 ème semestre Année 2021 2022 VAR 2021 2022 VAR 2021 2022 VAR Chiffre d'affaires 193,7 203,9 +5% 169,3 213,2 +26% 363,0 417,1 +15% EBITDA 28,9 21,4 -26% 16,0 18,7 +16% 44,9 40,0 -11% % du CA 14,9% 10,5% 9,5% 8,8% 12,4% 9,6% Résultat opérationnel courant 19,1 11,0 -42% 5,0 10,0 +102% 24,1 21,1 -13% % du CA 9,8% 5,4% 2,9% 4,7% 6,6% 5,0% Résultat opérationnel 18,8 8,2 -56% 5,4 9,5 +76% 24,2 17,7 -27% RNPG 12,7 3,3 -74% 3,4 4,8 +46% 16,1 8,1 -50% % du CA 6,6% 1,6% 2,0% 2,3% 4,4% 2,0%

Gérald Streit, Président-directeur Général de Delfingen déclare à cette occasion :

« Delfingen signe une année 2022 en forte croissance malgré un contexte difficile, grâce à des fondamentaux solides, un modèle résilient et une position de leader dans une industrie de l'automobile qui s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux d'électrification, de connectivité, de sécurité et d'exigences environnementales. Je remercie les équipes de Delfingen qui se mobilisent au quotidien pour apporter à l'ensemble de nos clients dans le monde des solutions toujours plus innovantes et à forte valeur ajoutée. Fort de notre excellence opérationnelle, nous poursuivons notre mission en saisissant toutes les opportunités de croissance qu'offrent nos marchés en transformation, avec l'ambition d'être acteur d'une mobilité plus propre et plus responsable ».

Excellente performance de l'activité en 2022 marquée par une accélération au deuxième semestre

Au premier semestre, malgré un contexte difficile lié aux tensions sur les composants électroniques, à la crise russo-ukrainienne et aux restrictions sanitaires en Chine, Delfingen a enregistré une croissance de +5,3 % (+3,2% à périmètre et taux de change constant).

Dès le troisième trimestre, et grâce à une stabilisation de l'environnement de marché, Delfingen a accéléré sa trajectoire pour afficher une croissance de +26% au second semestre. Cette inflexion favorable lui a permis dès novembre de réviser à la hausse son anticipation de chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 380 M€ à 410-415 M€.

Au global, en 2022, Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 417,1 M€, en croissance de 15% (+11% à périmètre et taux de change constant), dépassant la fourchette haute de son objectif révisé. Sur l'année, Delfingen a bénéficié de la croissance de ses 2 segments Mobilité et Industriel sur l'ensemble de ses régions. La croissance du segment Mobilité a notamment été deux fois supérieure à celle de la production automobile mondiale, portée par de solides performances en Amériques et en Asie, et confirmant son positionnement de leadership mondial.

Nette amélioration des résultats au S2 2022 par rapport à S2 2021

La performance opérationnelle de l'année a été pénalisée par la hausse des coûts de production (énergie, transport, matières premières, main d'œuvre).

Malgré cette hausse, le Groupe maintient une marge brute solide durant l'année, passant de 47,1% au premier semestre à 46,1% du chiffre d'affaires au second semestre. Au global, la marge brute s'établit en 2022 à 194,5 M€, soit 46,6% du chiffre d'affaires, en baisse de 4 points par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant a réalisé une progression de +102% entre le second semestre 2021 et 2022, tandis qu'il affichait une baisse de -42% entre le premier semestre 2021 et 2022. Cette performance permet à Delfingen d'afficher sur l'année 2022 un résultat opérationnel courant en repli limité de 13%, à 21,1 M€. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 5% en 2022, conformément aux anticipations que Delfingen s'étaient fixées.

Après comptabilisation des coûts non récurrents à hauteur de 3,3 M€, dont 2,7 M€ suite à la cession du site en Russie, et 0,6 M€ lié à la fermeture du site de Valahia, le résultat opérationnel s'établit à 17,7 M€ en baisse de 27%.

Après une diminution de 74% au premier semestre, le résultat net part du groupe retrouve le chemin de la croissance au second semestre avec une progression de 46% sur la période. Au global sur l'année, une fois intégrées les charges financières qui augmentent de 24% à 3,6 M€ et une charge d'impôt de 5,9 M€, le résultat net part du groupe s'établit à 8,1 M€ contre 16,1 M€ en 2021.

Structure financière

Le bilan présente un total de 352,8 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de 7% par rapport à 2021, et les capitaux propres part du groupe de 145 M€ en progression de 5%.

L'endettement financier net ressort à 128,3 M€ au 31 décembre 2022 (103,9 M€ à fin 2021), dont 31,0 M€ liés à de la dette IFRS 16. Les investissements s'élèvent à 18,5 M€, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 27,5 M€ sous l'effet conjugué de la plus forte activité au second semestre et de la hausse de la valeur des matières premières en stock. Le levier d'endettement augmente avec un gearing (dette nette/ capitaux propres) de 88% (75% à fin 2021, et un leverage ratio (dette nette/ EBITDA) de 3,2 (2,3 à fin 2021).

L'augmentation du gearing et du leverage ratio est due aux effets conjugués de :

la baisse de la profitabilité (-11% vs 2021);

l'augmentation du BFR (+28% vs 2021);

la continuité des efforts en investissements (+28% vs 2021).

Le covenant lié au leverage ratio a fait l'objet d'une négociation avec le partenaire financier Tikehau au moment du refinancement de l'emprunt obligataire au cours de l'année et est désormais établi à 3,5.

Proposition d'un dividende de 0,64 € par action

Le Conseil d'administration de Delfingen proposera à l'Assemblée générale du 2 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,64 € par action au titre de l'exercice 2022, témoignant de la confiance du management dans les perspectives du Groupe.

Perspectives 2023 : objectif d'un chiffre d'affaires de 450 M€ et d'une marge opérationnelle courante de 6%

Selon l'étude S&P Global Mobility de janvier 2023, la production automobile mondiale devrait s'élever à 85,1 millions de véhicules en 2023, en progression de 3%. Cette croissance devrait rester largement tirée par le marché américain, tandis que le marché asiatique est attendu stable et que l'Europe devrait se redresser.

Dans ce marché offrant des perspectives solides, Delfingen est confiant dans sa capacité à continuer de surperformer ses marchés et vise un chiffre d'affaires de 450 M€ en 2023, représentant une croissance organique annuelle de près de 8%. Sur cet horizon, Delfingen compte améliorer sa marge opérationnelle pour atteindre 6% en 2023 (contre 5% en 2022).

Pour atteindre ces objectifs, Delfingen s'est fixé 3 priorités stratégiques en 2023 :

Se renforcer sur son activité « Protection des réseaux électriques embarqués »

Passer d'une position de n°3 à une position de n°2 mondial dans les applications textiles pour la mobilité ;

Se diversifier sur le marché final « Industries » (robotisation, automatisation, …) ;

Renforcer ses positions géographiques en Corée, Japon et Allemagne.

Renforcer sa structure financière

Amélioration de la marge opérationnelle courant de 5% à 6% ;

Augmenter la génération de cash-flow et réduire la dette.

Faire des « contraintes » environnementales et cyber des opportunités

En utilisant le plan de décarbonation comme un levier opérationnel et business ;

En capitalisant sur sa certification TISAX, le standard de référence de l'industrie automobile, pour renforcer la collaboration avec OEMs et Tiers 1.

A propos de Delfingen ( www.delfingen.com )

Delfingen est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 38 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe Clerc

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T : +33 (0)1 81 70 37 00 ACTIFIN

Relations investisseurs

Lucie Morlot

lucie.morlot@actifin.fr

T. +33 (0)1 56 88 11 14 ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle Dray

idray@actifin.fr

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymxxYMiXZJvHyHFulZVomZZkbZhqmpWZamiXl2qclJ2UaGpnmG9hmJeaZnBqlmln

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79141-cp_delfingen_ra2022-_vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com