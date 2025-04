DELFINGEN INDUSTRY : Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues représentant environ 0,38% du capital social

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 29 avril 2025

Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues représentant environ 0,38% du capital social

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), un leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant, annonce la réduction de son capital par voie d'annulation d'actions auto-détenues acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Le 28 mars 2025, le Conseil d'administration, agissant sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2024, a décidé de réduire le capital social de DELFINGEN Industry S.A. par voie d'annulation de 10 000 actions auto-détenues représentant environ 0,38% du capital social.

La réduction du capital est effective le 30 avril 2025.

Cette annulation entraîne une réduction de capital d'un montant de 15 400 euros, portant ainsi le capital social de 4 027 765,28 euros à 4 012 365,28 euros divisé en 2 605 432 actions de 1,54 euro de valeur nominale chacune.

Prochain rendez-vous :

6 mai 2025 : publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 (après bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques pour l'automobile et l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

