DELFINGEN INDUSTRY : DELFINGEN présentera en première mondiale sa nouvelle gamme de produits à haute réduction d'empreinte carbone lors du salon IZB en Allemagne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – DELFINGEN

Anteuil, le 8 octobre 2024

DELFINGEN présentera en première mondiale sa nouvelle gamme de produits à haute réduction d'empreinte carbone lors du salon IZB en Allemagne

DELFINGEN, leader mondial de la protection des câblages et acteur incontournable de la mobilité responsable, participe au salon « IZB 2024 » du 22 au 24 octobre 2024 en Allemagne.

À l'occasion de ses 70 ans, l'entreprise présentera des produits innovants, en première mondiale, notamment sa gamme à haute réduction d'empreinte carbone.

Entreprise familiale, DELFINGEN s'est imposée comme un partenaire clé des constructeurs automobiles, des équipementiers et des industriels du monde entier. Présente dans 21 pays à travers 41 sites, et forte de ses 4.000 collaborateurs, l'entreprise s'engage pour une mobilité durable et responsable.

DELFINGEN sera présente à l'occasion de la 12ème édition du salon IZB (Internationale Zuliefererbörse) qui est le salon International des équipementiers de l'Industrie Automobile à Wolfsburg en Allemagne. IZB est l'un des plus grands événements européens du secteur qui réunit tous les deux ans plus de 900 fournisseurs issus de 37 pays, accueillant plus de 43.000 visiteurs. Ce rendez-vous incontournable pour les équipementiers automobiles, permet aux acteurs majeurs de dévoiler leurs dernières innovations et tendances pour bâtir la mobilité du futur. Pour DELFINGEN, ce salon représente l'opportunité privilégiée de démontrer son expertise au service de la transformation de l'industrie automobile.

DELFINGEN présentera à cette occasion quatre innovations, dont une première mondiale :

Première mondiale : présentation de la toute nouvelle gamme compétitive de produits plastiques et textiles conçus à partir de matières recyclées à haute réduction d'empreinte carbone ;

Gamme de produits de protection de câblages électriques spécifiques pour l'automatisation de l'assemblage

Une gamme technologique complète (textile, plastique, pièces injectées) dédiée à l'hybridation et à l'électrification des véhicules ;

Une gamme de produits assurant une forte protection au feu et au diélectrique spécifiquement adaptée aux busbars (conducteurs métalliques destinés aux applications de haute tension).

Vous êtes invités à venir rencontrer les équipes techniques et commerciales de DELFINGEN sur le stand 1305 situé dans le Hall 1. Les experts DELFINGEN seront ravis de vous accueillir durant l'événement, d'échanger sur les solutions et de répondre à vos questions.