DELFINGEN INDUSTRY : DELFINGEN INDUSTRY participe à la 2è édition du Retail Day organisée par Euroland Corporate et Bourse Direct

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 24 septembre 2024

DELFINGEN INDUSTRY participe à la 2 è édition du Retail Day organisée par Euroland Corporate et Bourse Direct

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), leader mondial dans les solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 2 è édition du Retail Day, organisée conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, sept dirigeants d'entreprises, dont Gérald Streit, Président Directeur Général de DELFINGEN seront interviewés par Marc Fiorentino, Président d'EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel.

Pour assister à cet événement en direct et poser vos questions, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Bourse Direct. Un replay de l'événement sera également disponible pour les inscrits.

Prochain rendez-vous

4 novembre 2024 : Publication du chiffre d'affaires du 3è trimestre 2024 (après clôture de la Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com)

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages à destination des marchés automobile et industrie (robotique, énergies renouvelables, ferroviaire, agriculture, …).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques pour l'automobile et l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

