DELFINGEN INDUSTRY : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 3 novembre 2025

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025

Solide performance de l'activité commerciale

Perspectives 2025

Marge opérationnelle courante supérieure à 7%

Réduction significative du levier d'endettement

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques pour l'automobile et l'industrie , publie son chiffre d'affaires du 3 è trimestre 2025.

En millions d'euros

non audité T3 9 mois 2024 2025 Δ Δ

organique 2024 2025 Δ Δ

organique Industrie 15,5 16,9 +8,9% +13,2% 52,3 53,4 +2,2% +3,9% Automobile 84,6 78,6 -7,2% -3,7% 272,5 257,2 -5,6% -4,1% Total 100,1 95,4 -4,7% -1,1% 324,8 310,6 -4,4% -2,8%

Au 3 è trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 95,4 M€ en baisse de -4,7% par rapport au 3 è trimestre 2024. Cette évolution intègre l'arrêt volontaire de contrats non contributifs liés à l'activité « tubes pour transferts de fluides » (FTT), dont la restructuration s'inscrit dans le cadre du plan IMPULSE 2026. A taux de change constants, la baisse est limitée à -1,1%. Hors impact de l'arrêt décidé de ces contrats FTT en vue d'améliorer la marge opérationnelle, l'activité du trimestre aurait enregistré une hausse de +4,0%.

L'activité a été portée par la croissance toujours soutenue en Asie et le redressement des ventes en Europe. L'activité Industrie renoue avec une bonne dynamique commerciale au cours de ce trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 310,6 M€, en baisse de -4,4%. A taux de change constants, la baisse est de -2,8%. Hors impact de l'arrêt décidé de ces contrats FTT en vue d'améliorer la marge opérationnelle, la progression des ventes aurait été de +0,6%.

En millions d'euros

non audité T3 9 mois 2024 2025 Δ Δ

organique 2024 2025 Δ Δ

organique Europe – Afrique 45,6 46,2 +1,3% +1,7% 155,8 151,8 -2,5% -2,7% Amériques 39,7 34,7 -12,7% -6,8% 126,5 113,6 -10,2% -7,3% Asie 14,8 14,6 -1,7% +6,4% 42,6 45,2 +6,1% +10,4% Total 100,1 95,4 -4,7% -1,1% 324,8 310,6 -4,4% -2,8%

Perspectives

Depuis le début de l'année, DELFINGEN a démontré sa capacité à s'adapter à un environnement volatil, incertain et complexe tout en déroulant avec discipline sa feuille de route IMPULSE 2026. Cette bonne exécution s'est traduite par de solides performances sur les neuf premiers mois de 2025.

Fort de ses positions commerciales, de sa présence mondiale, de son organisation agile et décentralisée, de son excellence opérationnelle, DELFINGEN entend saisir les opportunités de croissance et accélérer tant son leadership que sa diversification vers des marchés à plus forte valeur ajoutée.

Dans les conditions de marché actuelles, DELFINGEN est confiant dans l'atteinte d'une marge opérationnelle courante supérieure à 7%, en forte amélioration par rapport à 2024, conjuguée à une hausse de sa génération de trésorerie et à une réduction significative de son levier d'endettement.

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques pour différents types d'industries (automobile, robotique, mining, agriculture, énergies, …).

Entreprise familiale, DELFINGEN compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ADEL) et est membre de l'association MiddleNext.

