Delfingen et Askara vont monter une co-entreprise en Indonésie
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:30

Delgingen et PT Askara ont dévoilé un partenariat stratégique visant à créer une co-entreprise.

L'objectif est de répondre conjointement à l'évolution rapide du marché indonésien de l'automobile, des deux-roues et des véhicules tout-terrain.

Pour les deux entreprises, il s'agit d'une étape majeure dans leur stratégie de croissance. La collaboration va combiner la présence mondiale et l'expertise technologique de Delfingen dans les tubes de protection avec la connaissance approfondie du marché local (Indonésie) et l'excellence industrielle et le réseau de distribution d'Askara.

DELFINGEN
Euronext Paris
