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Delfingen en recul au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:05

Le spécialiste de la protection des câblages a enregistré, sur la période, un chiffre d'affaires de 97,1 millions d'euros, en repli de 11,7% en données publiées. A taux de change constants, le recul est ramené à 6,3%. Retraité de l'arrêt des contrats non contributifs dans l'activité transfert de fluide (FTT), décidé dans le cadre du plan IMPULSE 2026, le repli se limite à 1,8%, traduisant une certaine résilience dans un contexte de contraction de 3% de la production automobile mondiale.

Dans le détail, l'activité automobile, qui reste prépondérante, s'établit à 75,7 MEUR, en baisse de 13,7% (-8,3% à taux de change constants), pénalisée par la faiblesse persistante de la demande en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord.

A l'inverse, l'activité industrielle confirme sa montée en puissance. Elle atteint 21,4 MEUR, en recul de 4,0% en données publiées, mais en croissance de 2,2% à taux de change constants, portée notamment par une dynamique solide aux États-Unis ( 9,7%).

Le trimestre a par ailleurs été marqué par un contexte géopolitique tendu, notamment au Moyen-Orient, sans impact direct significatif pour Delfingen, qui n'y dispose pas d'exposition industrielle ou commerciale notable.

Le groupe reste néanmoins vigilant face à l'évolution des prix du pétrole, un facteur clé pour son activité de transformation de matières plastiques, en l'absence de mécanismes d'indexation systématiques.

Dans cet environnement incertain, Delfingen poursuit avec discipline le déploiement de son plan stratégique IMPULSE 2026, combinant rigueur opérationnelle et agilité pour préserver ses équilibres financiers tout en saisissant des opportunités de développement. Le groupe met en avant la pertinence de son organisation "local-to-local", qui lui permet d'assurer la continuité de sa chaîne d'approvisionnement et de répondre efficacement aux besoins de ses clients dans les zones les plus dynamiques.

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