Delfingen:"Des résultats historiques et toujours du potentiel"

Publication des résultats annuels 2020



Delfingen fait suite à la publication de son chiffre d'affaires 2020 de 241,9 M€ (+5,0% et -9,0% en organique), en février dernier, et publie des résultats historiques avec un ROC de 22,3 M€ (MOC de 9,2% vs 6,6% en 2019 et 8% attendus) et un RN 45,3 M€ (vs 8,5 M€ en 2019) prenant compte d'un badwill exceptionnel de 35,6 M€ lié à l'acquisition de Schlemmer. Delfingen annonce un CA 2021 de 370 M€ accompagné d'une marge opérationnelle entre 8% et 9%. Lors de la prochaine AG, le versement de dividende à hauteur de 1 M€ sera proposé.



Recommandation

Compte tenu de nos ajustements, notre objectif de cours passe à 61,00 € (vs 54,00 €) et notre recommandation est maintenue à l'Achat.