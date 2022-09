Delfingen: "Des résultats cohérents dans ce contexte de marché"

Publication des résultats S1 2022



Delfingen publie des résultats S1 2022 légèrement en dessous de nos attentes mais tout à fait cohérents avec l’aggravation de l’environnement macro-économique et la persistance des tensions géopolitiques ces dernières semaines. Le ROC de la société s’établit à 11 M€, soit une marge de 5,4%, et le RN à 3,3 M€ suite à l’impact (non cash) de la cession des activités en Russie. Dans un contexte de hausse des coûts de production et de perturbations logistiques, le groupe confirme qu’il devrait surperformer la croissance du marché avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 380 M€ (nous anticipons 386,8 M€) et annonce une guidance de marge opérationnelle de l’ordre de 5%, le second semestre étant attendu en retrait par rapport au S1.



Perspectives



Fidèle à son image et dans un environnement toujours très pénalisant, le groupe reste prudent sur ses anticipations et celles du marché. Le second semestre est attendu inférieur au premier, mais Delfingen devrait, comme à son habitude, surperformer le marché. Nous tablons sur un CA annuel de 386,8 M€, en ligne avec la guidance fournie par le management. Sur la rentabilité, nous revoyons notre prévision de marge opérationnelle à 5,2% (vs 6,9% précédemment et une guidance de l’ordre de 5%). L’environnement inflationniste ne faiblit pas. A plus long terme, nous restons entièrement confiants dans la capacité du groupe à renforcer sa position dominante sur un marché qui regorge d’opportunités.





Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous ajustons légèrement notre objectif de cours à 62,0 € (vs 65,0 €). Notre recommandation reste à l’Achat sur le titre.