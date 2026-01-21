DELFINGEN : DELFINGEN : Calendrier financier 2026

Communiqué de presse
Calendrier financier 2026
ANTEUIL, le 21 janvier 2026
DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour l'industrie, publie son calendrier de communication financière pour l'exercice 2026.
|
Chiffre d'affaires 4
è
trimestre 2025
9 février 2026 , après bourse
|
RESULTATS ANNUELS 2025
30 mars 2026 , après bourse
|
CHIFFRE d'AFFAIRES 1
er
trimestre 2026
5 mai 2026 , après bourse
|
Assemblée générale 2026
5 juin 2026
|
Chiffre d'affaires semestriel 2026
27 juillet 2026 , après bourse
|
RESULTATS SeMESTRIELS 2026
14 septembre 2026 , après bourse
|
CHIFFRE D'AFFAIRES 3
e
trimestre 2026
2 novembre 2026, après bourse
Les dates figurant dans le calendrier sont données à titre indicatif et pourront être modifiées si nécessaire.
À propos de DELFINGEN
À propos de Delfingen ( www.delfingengroup.com ) Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).
Entreprise familiale de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.
Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.
Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.
|
DELFINGEN
Christophe CLERC
Vice-Président Exécutif - Finances
cclerc@delfingen.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
|
SEITOSEI.ACTIFIN
Benjamin LEHARI
Relations investisseurs
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)6 30 93 72
|
SEITOSEI.ACTIFIN
Isabelle DRAY
Relations Presse
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)6 85 36 85 11
- SECURITY MASTER Key : yW2bY8VmZZyUnnCalJuXa2iZamtnlWmcbGOck5SeZpadb3FnympmmJiWZnJnlW5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96097-cp-delfingen_calendrier_financier_2026_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer