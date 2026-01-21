DELFINGEN : DELFINGEN : Calendrier financier 2026

Communiqué de presse

Calendrier financier 2026

ANTEUIL, le 21 janvier 2026

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour l'industrie, publie son calendrier de communication financière pour l'exercice 2026.

Chiffre d'affaires 4 è trimestre 2025

9 février 2026 , après bourse RESULTATS ANNUELS 2025

30 mars 2026 , après bourse CHIFFRE d'AFFAIRES 1 er trimestre 2026

5 mai 2026 , après bourse Assemblée générale 2026

5 juin 2026 Chiffre d'affaires semestriel 2026

27 juillet 2026 , après bourse RESULTATS SeMESTRIELS 2026

14 septembre 2026 , après bourse CHIFFRE D'AFFAIRES 3 e trimestre 2026

2 novembre 2026, après bourse

Les dates figurant dans le calendrier sont données à titre indicatif et pourront être modifiées si nécessaire.

À propos de Delfingen ( www.delfingengroup.com ) Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

SEITOSEI.ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Relations investisseurs

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 30 93 72

SEITOSEI.ACTIFIN

Isabelle DRAY

Relations Presse

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11