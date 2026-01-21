 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DELFINGEN : DELFINGEN : Calendrier financier 2026
information fournie par Actusnews 21/01/2026 à 18:00

Communiqué de presse

Calendrier financier 2026

ANTEUIL, le 21 janvier 2026

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour l'industrie, publie son calendrier de communication financière pour l'exercice 2026.

Chiffre d'affaires 4 è trimestre 2025
9 février 2026 , après bourse
RESULTATS ANNUELS 2025
30 mars 2026 , après bourse
CHIFFRE d'AFFAIRES 1 er trimestre 2026
5 mai 2026 , après bourse
Assemblée générale 2026
5 juin 2026
Chiffre d'affaires semestriel 2026
27 juillet 2026 , après bourse
RESULTATS SeMESTRIELS 2026
14 septembre 2026 , après bourse
CHIFFRE D'AFFAIRES 3 e trimestre 2026
2 novembre 2026, après bourse

Les dates figurant dans le calendrier sont données à titre indicatif et pourront être modifiées si nécessaire.

À propos de DELFINGEN

À propos de Delfingen ( www.delfingengroup.com ) Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.


DELFINGEN
Christophe CLERC
Vice-Président Exécutif - Finances
cclerc@delfingen.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
SEITOSEI.ACTIFIN
Benjamin LEHARI
Relations investisseurs
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)6 30 93 72
SEITOSEI.ACTIFIN
Isabelle DRAY
Relations Presse
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)6 85 36 85 11

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW2bY8VmZZyUnnCalJuXa2iZamtnlWmcbGOck5SeZpadb3FnympmmJiWZnJnlW5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96097-cp-delfingen_calendrier_financier_2026_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DELFINGEN
33,900 EUR Euronext Paris +4,31%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank