DELFINGEN : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026

Chiffre d'affaires de 97,1 M€, en baisse de 6,2% à taux de change constants, dans un environnement de marché automobile en contraction

Croissance de l'activité sur le marché Industriel de +2,2% à taux de change constants, portée notamment par les États-Unis (+9,7%)

Bonne dynamique dans les zones à fort potentiel de croissance (Inde, Chine, Afrique du Nord)

Confirmation de la pertinence du modèle « local-to-local »

ANTEUIL , le 5 mai 2026 – Le groupe Delfingen, un leader mondial de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie, publie son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2026.

Par marché

En millions € - données non auditées T1 2025 [1] T1 2026 Δ Δ

TCC Automobile 87,8 75,7 -13,7% -8,3% Industriel 22,2 21,4 -4,0% +2,2% Total 110,0 97,1 -11,7% -6,2%

Gérald Streit, Président-directeur Général de Delfingen, déclare :

« Le premier trimestre 2026 s'inscrit dans un environnement de marché exigeant, marqué par un ralentissement de la production automobile mondiale et des dynamiques de croissance différenciées selon les zones géographiques.

Le repli observé sur nos marchés historiques en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord contraste avec la montée en puissance de nos positions dans les zones à plus fort potentiel, en Asie et en Afrique du Nord.

Ce début d'année confirme les tendances structurantes au cœur de notre transformation, avec un profil désormais plus diversifié, tant sur le plan géographique que sectoriel, et renforce la pertinence de notre approche « local-to-local ».

Dans ce contexte, nous poursuivons avec discipline l'exécution de notre plan IMPULSE 2026, en maintenant une attention constante portée à la qualité de nos marges, à la génération de cash-flow et à la poursuite de notre désendettement. »

Au 1 er trimestre 2026, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 97,1 M€, en baisse de -11,7% intégrant un effet de change défavorable de 5,6% lié à la parité €/$ sur le trimestre. À taux de change constants, le repli est de -6,3%.

Retraité de l'impact de l'arrêt des contrats non contributifs de l'activité de Transfert de Fluide (FTT ) et volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 ressort en baisse limitée de 1,8%, traduisant une bonne résistance alors que la production automobile mondiale est en retrait de 3 %.

L'activité du marché Automobile s'établit à 75,7 M€, en baisse de 13,7% (-8,3% à taux de change constants), du fait principalement de la faiblesse persistante de la demande en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord.

L'activité du marché Industriel s'établit à 21,4 M€, en baisse de 4,0%, mais en croissance de +2,2% à taux de change constants, confirmant sa résilience et sa contribution croissante à la diversification du Groupe, portée notamment par une bonne dynamique aux États-Unis (+9,7% à taux de change constants).

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

Par région

En millions € - données non auditées T1 2025 1 T1 2026 Δ Δ

TCC Europe – Afrique 53,0 48,4 -8,7% -7,4% Amériques 41,4 33,7 -18,7% -9,9% Asie 15,5 15,0 -3,7% +8,0% Total 110,0 97,1 -11,7% -6,2%

L'évolution de l'activité au cours du trimestre reflète des conditions de marché différenciées selon les grandes zones géographiques du Groupe.

En Europe-Afrique, le chiffre d'affaires s'établit à 48,4 M€, en retrait de 7,4% à taux de change constants, reflétant le recul de l'activité sur les principaux marchés européens. En outre, la forte dynamique enregistrée dans certaines zones de croissance, notamment au Maroc (+18%) et en Tunisie (+42%), permet de partiellement compenser ce repli.

En Amériques, le chiffre d'affaires ressort à 33,7 M€ en retrait de 9,9% à taux de change constants, sous l'effet du repli de l'activité Automobile, malgré une bonne orientation de l'activité Industrie qui enregistre une progression, notamment aux États-Unis (+9,7%).

L'Asie confirme sa dynamique avec une croissance de +8,0% à taux de change constants, pour un chiffre d'affaires de 15,0 M€, portée notamment par l'Inde (+15%) et la Chine (+5%). En Chine, la progression de l'activité s'inscrit dans une stratégie de conquête commerciale en dépit d'une intensité concurrentielle accrue notamment sur le textile. Au global, la dynamique commerciale sur cette région permet à l'activité textile du Groupe d'afficher une hausse des volumes de +13%.

Perspectives

Le trimestre a été marqué par un contexte géopolitique sous tension, notamment au Moyen-Orient. Le Groupe précise ne pas disposer d'exposition industrielle ni commerciale significative dans cette région.

Par ailleurs, en tant que transformateur de matières plastiques, Delfingen reste attentif à l'évolution des prix du pétrole. En l'absence de mécanismes d'indexation systématiques, le Groupe suit étroitement les évolutions en lien avec ses clients.

Dans cet environnement incertain, Delfingen poursuit avec rigueur le déploiement de son plan IMPULSE 2026, avec une approche combinant discipline opérationnelle et agilité, afin de préserver ses équilibres financiers et de saisir les opportunités de développement.

Le Groupe confirme la pertinence de son organisation « local-to-local », qui lui permet de répondre efficacement aux besoins de ses clients, d'assurer la continuité de sa supply chain et de capter la croissance dans les zones les plus dynamiques.

Dans un environnement qui devrait rester volatil, le Groupe entend maintenir une approche sélective, privilégiant une croissance qualitative, orientée vers la valeur, en s'appuyant sur ses positions dans les zones en croissance et sur la montée en puissance de ses activités de diversification.

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

SEITOSEI.ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Relations investisseurs

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 30 93 72

SEITOSEI.ACTIFIN

Isabelle DRAY

Relations Presse

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11

[1] Les données comparatives 2025 ont été retraitées afin de présenter le chiffre d'affaires par marché client, en lieu et place de l'approche historique par produits. Ce reclassement, qui s'applique aussi aux données 2026, est sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé et vise à améliorer la lisibilité de la performance commerciale.