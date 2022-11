Delfingen: "Bon T3 et guidance rehaussée "

Publication du CA T3 2022



Delfingen publie un chiffre d’affaires T3 2022 à 110 M€ (+28,3%, dont +20,3% en organique), au dessus de nos attentes. Cette bonne performance fait ressortir un CA 9M de 313,9 M€, soit une croissance de +12,3% (+8,5% en organique) à fin septembre. Sur le trimestre, la dynamique a été particulièrement bonne sur le segment Mobilité du groupe. Delfingen annonce à présent une guidance de CA annuelle de 410-415 M€ (environ 8% plus haute que la précédente, supérieure à 380 M€). Cette guidance implique une croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de 13% sur l’année, contre un marché de la production automobile qui devrait progresser de +5%.



Perspectives



Tout en restant prudent sur ses anticipations et celles du marché, Delfingen revoit ses prévisions de croissance annuelle à 410-415 M€, impliquant 1/ une performance supérieure (c13%) à celle du marché de la production automobile (+5%) sur l’année et 2/ une progression des ventes T4 de l’ordre de 18% en milieu de fourchette, soit un peu moins de 100 M€ de CA effectif sur le trimestre. Avec un effet devises qui ne devrait pas sensiblement faiblir et une croissance organique toujours au rendez-vous, nous ajustons notre prévision de CA 2022 à 414 M€ (vs 386 M€ précédemment) et maintenons un niveau de marge opérationnelle similaire, soit 5,2%.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 62,0 € et notre recommandation reste à l’Achat sur le titre.