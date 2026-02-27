Delek US progresse grâce à un bénéfice surprise au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions du raffineur de pétrole Delek US Holdings DK.N gagnent ~4% à $37.80

** DK affiche un bénéfice surprise pour le quatrième trimestre, aidé par une meilleure performance de son segment de raffinage

** La société affiche un bénéfice ajusté de 44 cents par action contre une estimation moyenne des analystes de 76 cents de perte par action - données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice de 78,3 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte de 413,8 millions de dollars l'année dernière

** Le segment de raffinage du groupe a enregistré un bénéfice de base ajusté de 314,1 millions de dollars, contre une perte de 68,7 millions de dollars il y a un an

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 27,4 % depuis le début de l'année