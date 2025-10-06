Delek poursuit Marex et BTX pour des dommages de 30 millions de dollars causés à la raffinerie par du brut contaminé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delek US Holdings DK.N a intenté un procès à Marex Group 8UU.F , basé à Londres, et à BTX Energy, basé au Texas, les accusant d'avoir fourni du pétrole brut contaminé qui a endommagé l'une de ses raffineries américaines et causé plus de 30 millions de dollars de pertes.

Dans une plainte déposée auprès d'un tribunal de district du Texas, Delek a déclaré avoir commencé à acheter du brut à Pinnacle Fuel en janvier, les livraisons étant effectuées par le terminal de BTX Energy à Winnie, au Texas.

En février, Delek a détecté des niveaux anormalement élevés de chlorures organiques dans son unité d'hydrotraitement de naphta lourd, selon la plainte.

Les tests ont révélé des concentrations de chlorure atteignant 5 668 parties par million, soit près de 1 000 fois plus que les limites contractuelles, ce qui, selon Delek, a endommagé les unités de raffinage, forcé à réduire les taux de traitement et contaminé environ 300 000 barils de pétrole propre.

Marex, qui s'est portée garante du contrat d'approvisionnement de Pinnacle, a déposé une demande de transfert de l'affaire du tribunal de district du comté de Chambers au tribunal fédéral.

Marex et BTX Energy n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.