Delek Logistics, société spécialisée dans les pipelines, recule après une émission d'actions de 200 millions de dollars

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13 août - ** L'action de Delek Logistics Partners DKL.N a reculé de 12,2 % à 52,66 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars ** La société en commandite limitée (MLP) spécialisée dans le secteur intermédiaire et basée dans le Tennessee a annoncé tôt jeudi l'émission de 4 millions de parts ordinaires au prix de 50 dollars ** Le montant de l'offre, initialement fixé à 175 millions de dollars , a été augmenté et le prix a été fixé avec une décote de 16,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser sa ligne de crédit renouvelable et pour les besoins généraux de la société en commandite

** Truist, Mizuho et Raymond James sont les co-chefs de file

** La société mère, le raffineur de pétrole Delek US Holdings DK.N , n’a pas souscrit de parts dans le cadre de cette offre; en conséquence, la participation de Delek Holdings a été réduite de 5 % pour s’établir à 58 %

** La MLP compte environ 53,2 millions de parts ordinaires en circulation

** Depuis le début de l'année, l'action DKL a progressé de 34 % jusqu'à mercredi

** La recommandation moyenne de 5 analystes est « conserver »; l'objectif de cours médian est de 56 dollars, selon les données de LSEG