Dékuple sur une bonne dynamique

(AOF) - Dékuple a publié un chiffre d'affaires en hausse de 12,7% à 175,1 millions d'euros, sur les 9 premiers mois 2025. La croissance s'élève à 13,6 % au troisième trimestre. Le revenu net s’élève à 130,9 millions d'euros, en progression de 7,6 %, porté par le dynamisme du Marketing Digital, dont le troisième trimestre affiche une croissance de 11,4 %. La part de l’international atteint désormais 13%, contre 4% un an plus tôt, une étape majeure dans la trajectoire d’expansion du spécialiste de la communication et du data marketing en Europe.

Côté perspectives, Dékuple aborde la fin de l'exercice avec confiance et ambition "malgré un contexte qui reste compliqué en France". Le groupe demeure également attentif aux opportunités de croissance externe cohérentes avec son ambition de leadership européen en communication et data marketing.

La société annoncera, le 9 décembre, son plan Ambition 2030.

